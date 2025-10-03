"Mi sono trasformata in uno spaghetto scotto": Luciana Littizzetto parla del suo forte dimagrimento

La 60enne è anche alle prese con i “milli sintomi” della menopausa

Luciana Littizzetto è pronta a riprendere il suo posto accanto a Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda da domenica 5 ottobre su Nove. Alla soglia dei 61 anni, che compirà il 29 ottobre, la comica a Vanity Fair parla del suo forte dimagrimento dovuto alla patologia che l’ha colpita. “Mi sono trasformata in uno spaghetto scotto”, ironizza.

A inizio anno Luciana è stata ricoverata per pancreatite acuta. “Ho vissuto bene la mia età fino a quando mi è venuta la pancreatite acuta e sono stata ricoverata. Sono dimagrita tanto, mi sono trasformata in uno spaghetto scotto. Però l’altra sera ero a cena con Orietta Berti e qualche giorno prima ho fatto una lunga telefonata con Ornella Vanoni, e quei due incontri mi sono rimasti nel cuore, perché ho capito che la passione che hanno per il loro lavoro le tiene vive, anzi ‘vive da vive’, come diceva Dario Fo. Nessuna di loro vuole andare in pensione”. Pure lei non desidera smettere di lavorare: “Se penso di smettere di fare il mio lavoro mi viene la tristezza. Forse il palcoscenico ti dà dipendenza, c’è poco da fare”.

Non c’è solo la malattia, ma pure i “mille sintomi” della menopausa. “E devi stare dietro al fisico, perché i muscoli si afflosciano, le ossa si svuotano, la pelle si assottiglia e la patata si secca. E che cacchio! Vivi per tenerti insieme. E’ faticoso, infatti non faccio quasi niente”, sottolinea scherzando come sempre.

Il compleanno lo festeggerà con i tre figli in affido Jordan, Vanessa e Svetlana. Sull’ultima la Littizzetto arrivata chiarisce: “Ha cominciato a venire qui da quando aveva sei anni grazie al progetto Chernobyl, che portava i bambini in altri Paesi perché non respirassero aria contaminata, e ora ha 28 anni. E’ bravissima a disegnare ed è venuta a Torino a studiare. Vive con me, Vanessa e Jordan si sono trasferiti. Anche se poi, in realtà, tornano sempre a mangiare”. E svela: “Che madre sono? Un po’ rompipalle. Voglio sempre tenerli d’occhio, loro un po’ meno… ma l’importante è che ci sia dialogo, anche se scazziamo”.

Sulla sua lunga ‘singletudine’ Luciana dice: “Sono respingente. Faccio paura perché ho un’immagine aggressiva, che poi non è vera… E poi sono famosa. Sono andata a teatro qualche tempo fa e la platea mi ha salutato con un applauso. L’amico che era con me mi ha detto: io con te non potrei mai stare, che imbarazzo. Ecco, non ci avevo mai pensato, ma devi essere molto risolto per stare con una persona nota”.