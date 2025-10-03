Rocìo Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova pensa a se stessa e al benessere delle due figlie: guarda

La spagnola 37enne si divide tra parrucchiere e giochi con le bambine in casa

Sul divano con Luna e Alma, 10 e 7 anni, avute dal 54enne, si diverte un mondo

Lo aveva detto, senza fare sconti, mantenendo però il più stretto riserbo su quello che realmente prova dentro di lei. Rocìo Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova pensa a se stessa e al benessere delle due figlie. La spagnola 37enne, in tv, su Rai 2, accanto a Nicola Savino con Freeze, si divide tra parrucchiere e giochi con le bambine in casa.

Rocìo Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova pensa a se stessa e al benessere delle due figlie

Nelle Storie racconta la sua giornata, prima dall’hair stylist per una piega, poi tra le mura di casa. Sul divano con Luna e Alma, 10 e 7 anni, avute dall’attore 54enne si diverte un mondo. La conduttrice e attrice è complice delle piccole, a cui fa fare evoluzioni. Lei stessa si presta, spericolata.

La spagnola 37enne si divide tra parrucchiere e giochi con le bambine in casa

Rocìo condivide istanti di quotidianità. A La Vita in Diretta aveva detto: “Sto bene, solo io so quello che provo dentro, sicuramente voglio che rimanga così, ho la possibilità di avere persone intorno che mi amano”. E aveva aggiunto: “Però in questo momento difficile io ho un unico pensiero, un’unica priorità, che è la cosa più meravigliosa della mia vita: Luna e Alma”.

Parlando delle bimbe aveva poi sottolineato: “Si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non ci appartiene e non fa parte di noi. E’ proprio per questo motivo che preferisco rimanere in silenzio, ma non perché mi debba nascondere dietro un dito. Non ho niente da nascondere! Voglio essere fedele alla donna che sono e alla mamma che sono, quindi il mio silenzio è un simbolo di rispetto per loro due”.

Sul divano con Luna e Alma, 10 e 7 anni, avute dal 54enne, si diverte un mondo

La Munoz Morales a Luna e Alma mostra la sua vicinanza e il suo sorriso migliore: desidera al di sopra di ogni cosa che abbiano la stabilità necessaria per preservare la loro serenità.