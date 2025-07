''Già un anno da quel giorno bellissimo'': Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano 1 anno di matrimonio nella location delle nozze, guarda

Tornano in Toscana per un anniversario speciale che la 35enne celebra col pancione

In autunno nascerà Clara Isabel: il sogno più grande della coppia si è realizzato

Dal quel 29 giugno 2024 sono trascorsi 365 giorni. “Già un anno da quel giorno bellissimo”, scrivono sul social. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano 1 anno di matrimonio nella location delle nozze: tornano in Toscana e si godono una cena con tramonto mozzafiato nella Tenuta di Artimino, frazione del comune di Carmignano, lo splendido borgo medievale murato posto in cima a un colle del Montalbano, in provincia di Prato. Il loro è un anniversario speciale, celebrato col pancione della 35enne, che aspetta una bimba, Clara Isabel.

''Già un anno da quel giorno bellissimo'': Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano 1 anno di matrimonio nella location delle nozze

Il sogno più grande della coppia è diventato una splendida realtà. Dopo il sì la cicogna, tanto desiderata dall’argentina e dal quasi 33enne (spegnerà le candeline il 14 luglio), è in volo: arriverà il prossimo ottobre. Con Chechu e Nacho ci sono anche Aspirina e Nino, i loro amatissimi cagnolini.

La 35enne indossa un abito firmato dal brand di Belen, Mar De Margaritas: il pancione della dolce attesa è in primo piano

La sorella di Belen condivide tanti scatti che raccontano la cena romantica insieme al marito. Lui, poco prima, le bacia il ventre in cui è la bimba con trasporto. Lei indossa un abito firmato dal brand della showgirl, Mar De Margaritas: i segnali di pace con la 40enne sono sempre più forti. L’abito è con disegni floreali e ha maniche corte abbellite da drappeggi. Aderente mette in mostra le sue forme da donna incinta: la modella e influencer è vincente con questo look.

Ceci e Ignazio si regalano anche una seconda cena a due la sera seguente, quella del 30 (del resto le loro nozze sono durate ben 3 giorni). La Rodriguez questa volta decide di indossare un comodo vestito in maglina lungo color tortora, lui porta camicia e pantaloni bianchi.

Nacho si gode ogni istante del momento unico e speciale

I due cenano nel ristorante Biagio Pignata. Per l’occasione speciale gli è stato riservato il tavolo migliore: da lì ammirano il sole calante sulle colline e i vigneti toscani. E’ tutto perfetto, non potrebbero essere più appagati.

Moser sul social scrive: "1 anno è già passato da quel giorno bellissimo… tante cose sono cambiate e tante altre cambieranno nei prossimi mesi, ma di certo non cambierà mai la mia voglia di vederti felice, di vedere il tuo sorriso che mi dà ogni giorno la forza di migliorare insieme a te".

Si sono conosciuti nella Casa del GF Vip nel 2017, poi è arrivata la convivenza, nel 2022 la proposta di nozze di lui, due anni dopo le nozze e ora c’è una bambina in arrivo. Cecilia e Ignazio sono grati alla vita.