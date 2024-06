Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati! Le prime immagini del matrimonio da favola in Toscana

La 34enne e il 31enne si sono giurati amore eterno a pochi chilometri da Firenze

Davanti a 200 invitati emozionatissimi hanno messo finalmente la fede al dito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono moglie e marito. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno, si sono giurati amore eterno in Toscana.

La coppia ha messo la fede al dito di fronte a circa 200 ospiti arrivati da diverse parti d’Italia e da tutto il mondo. Soprattutto, ovviamente, dall’Argentina (tanti i parenti della 34enne atterrati dal Sudamerica nei giorni scorsi).

Intorno alle 18 la cerimonia all’aperto a Villa La Ferdinanda, ad Artimino, non distante da Firenze.

Cecilia Rodriguez, 34 anni, e Ignazio Moser, 31, durante la cerimonia di nozze in Toscana nel pomeriggio di domenica 30 giugno

Ignazio in completo blu elegantissimo ha fatto il suo ingresso sottobraccio alla mamma Carla, mentre Cecilia, con abito bianco e da velo, è stata accompagnata da papà Gustavo.

Il 31enne e la sorella di Belen sono stati protagonisti di una bellissima cerimonia che ha fatto commuovere in tanti, a partire proprio dalla sorella maggiore della sposa.

Dopo mesi e mesi di preparativi è così andato in scena il tanto atteso matrimonio della coppia che si è conosciuta al Grande Fratello Vip durante l’edizione del 2017.

La coppia appena sposata

Soli pochi giorni fa Chechu, come la chiamano gli amici, aveva rivelato di avere emozioni contrastanti riguardo il suo grande giorno.

In alcune Instagram Stories aveva detto: “Ho sottovalutato questo periodo perché ho parlato sempre con la mia wedding planner e lei mi ha detto ‘sì ma vedrai che comunque…’”.

“Non so come spiegarlo, ma è un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole. Sono emozioni veramente contrastanti”, aveva aggiunto.

Il primo bacio da marito e moglie

Gli sposi sommersi dal riso dopo il 'sì'

“E’ un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me”, aveva concluso.