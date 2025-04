Cecilia Rodriguez incinta? Nelle nuove foto si vedrebbe il pancino che inizia a crescere, e arrivano i gossip sul genere del bebé

La 35enne sarebbe in attesa di una bambina che dovrebbe venire alla luce il prossimo autunno

La sorella di Belen rimane in silenzio, ma i look adottati sembrerebbero parlare chiaro

Non si smorzano, anzi, i rumors diventano sempre più assordanti. Cecilia Rodriguez è incinta? Nelle nuove foto si vedrebbe il pancino che inizia a crescere, e arrivano i gossip sul genere del bebé. La fecondazione assistita a cui avrebbe fatto ricorso lo scorso dicembre accompagnata dal marito Ignazio Moser le avrebbe regalato il suo sogno: diventare finalmente mamma.

La 35enne non dice una parola, ma tanti indizi fanno una prova, solitamente. E pure il settimanale Vanity Fair si sbilancia sulla questione cicogna dell’argentina e scrive: “Anche se non è arrivata ancora la conferma ufficiale, ebbene sì, Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa di diventare genitori”. Per il giornale sarebbero già trascorsi i primi tre mesi di dolce attesa (e facendo semplici calcoli parrebbe ovvio), e sarebbe già noto il sesso del nascituro: una tenerissima bambina. Dovrebbe venire alla luce il prossimo autunno.

Chechu mantiene il più stretto riserbo sulla questione, ma le sue rotondità sospette alla Milano Fashion Week, alla sfilata di Laura Biagiotti, smorzate con un semplice: “Ho preso qualche chilo”, e Stories ‘birichine’, in cui ha inavvertitamente mostrato un’ecografia appesa con una calamita sul frigo di casa, racconterebbero ben altro.

Poi ci sono i suoi look a parlare. La sorella minore di Belen sul social si fa vedere con indosso un completo bianco. La minigonna mostra un piccolo rigonfiamento sul ventre. La modella e influencer, subito dopo, mette un vestito largo con sopra una camicia di jeans e, guarda caso, l’outfit ricorda proprio quelli premaman. Esce così, solo per cercare di ‘camuffare' questa gravidanza di cui non desidera dare ancora la certezza? Probabile. E Ignazio, pure lui, tace, rispettando, evidentemente, la privacy imposta dalla consorte e tutto il resto della famiglia. Ormai si attende solo arrivi l’annuncio.