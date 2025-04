E' ufficiale! Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non si sono affatto lasciati: dopo l'indizio di Gossip.it, le immagini insieme a LA

Le 'prove' social erano parse chiare, ma per quasi tutti i media la rottura era assolutamente certa

Per tutti i media, settimanali e non, la rottura era certa. Ci ha pensato Gossip.it a fare un po’ di chiarezza, raccogliendo semplicemente gli indizi sparsi sui social, nelle loro IG Stories. E’ ufficiale! Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non si sono affatto lasciati: l’ex velina condivide un breve video in cui si allena istruita dal compagno 31enne, campione di kickboxing e personal trainer. I due sono insieme nella città dove entrambi vivono, a LA.

E’ bastato che la showgirl 46enne volasse in Italia, impegnata sul set di uno spot di cui è protagonista, per far gridare tutti all’addio. Per alcuni colpa di alcune divergenze caratteriali insanabili, per altri addirittura di un tradimento di lui, scoperto da Elisabetta sbirciando il telefonino dell’atleta. Tutto falso.

La sarda, come è sempre accaduto finora, non ha mai replicato ai rumor di separazione. Tornata a Los Angeles ha riabbracciato nella sua abitazione, oltre ai suoi adorati quattro zampe, anche Josie, il cane adottato da Giorgian lo scorso dicembre, quello da cui lo sportivo è inseparabile. Ha anche postato IG Stories in cui l’animale era con la figlia di 9 anni Skyler Eva. E’ parso chiaro che Cimpeanu, arrivato negli States lo scorso agosto per andare a convivere con Elisabetta, fosse rimasto stabile al suo fianco.

Georgian, in effetti, si è regalato una mini vacanza con gli amici a El Salvator: ha iniziato a fare surf. Poi è tornato in California, per lavorare e per divertirsi sulla spiaggia di Malibù. La coppia non è scoppiata: sono ancora uniti. Inutile rimarcare che, dopo aver dato ‘voce alle voci’, abbiamo provato a capirci qualcosa di più, dipanando la virtuale matassa: ve l’avevamo detto…