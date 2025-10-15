Cecilia Rodriguez ha partorito! Le prime tenere foto della bambina tra le braccia di papà Ignazio Moser: guarda

La piccola Clara Isabel è nata oggi, mercoledì 15 ottobre, a Milano

Lo ha annunciato sul social Ignazio Moser, neo papà orgoglioso

Ha condiviso le prime immagini con la piccolina in braccio: è tenerissimo

Cecilia Rodriguez ha partorito.

La showgirl, sorella minore di Belen, ha dato alla luce il suo primo figlio – una femminuccia – proprio poche ore fa.

Ad annunciarlo è stato suo marito Ignazio Moser con un post su Instagram, dove ha condiviso anche le prime tenere foto con la bebè in braccio.

Ignazio Moser, 33 anni, con la figlia Clara Isabel in braccio per la prima volta: la piccola è nata oggi, 15 ottobre

“15.10.2025, Clara Isabel Moser”, ha scritto.

Poi ha rivolto un elogio alla sua dolce metà: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”.

Il nome scelto per la neonata era già stato rivelato molti mesi fa. Si tratta di un omaggio alla nonna materna di Chechu, a cui lei era molto legata.

Nacho è al settimo cielo: sul suo viso un sorriso che racconta più di mille parole la gioia per la nascita di sua figlia

La coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip 2 nel 2017 e si è poi sposata a giugno 2024 in Toscana.

Cecilia ha recentemente raccontato di aver provato a rimanere incinta per ben 5 anni prima di accettare che non ci sarebbe riuscita in modo naturale.

Si è quindi rivolta alla fecondazione assistita e, fortunatamente, il concepimento è avvenuto al primo tentativo con questa tecnica.

“La verità è che volevo che accadesse in modo naturale. Non c’era una problematica specifica che facesse dire che non potesse accadere in modo naturale. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, quando non ci riesci ti senti impotente”, aveva affermato.

“Mi chiedevo perché io non ci rimanessi (incinta, ndr). Lo sognavo da tutta la vita e nessuna donna della mia famiglia ha fatto fatica. Volevo che succedesse anche a me in modo naturale”, aveva poi aggiunto.

Ora finalmente la grande gioia.