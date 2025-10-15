Margot Sikabonyi a 15 giorni dal parto torna a insegnare: ''Il terzo maschio a 42 anni tanta roba''. Le immagini a casa col bimbo

Attrice conosciuta per il ruolo di Maria in ‘Un Medico in Famiglia’, oggi si occupa di benessere

Il 2 ottobre scorso ha dato alla luce il suo terzo figlio maschio a 42 anni

Margot crede fermamente nell’importanza per le donne di ritagliarsi spazi per sé stesse

Margot Sikabonyi a meno di due settimane dal parto ha ripreso a insegnare.

L’attrice – che oggi è anche scrittrice, insegnante di yoga ed health coach – è riapparsa sul social dopo la nascita di Michelino, avvenuta lo scorso 2 ottobre (il nome completo del bimbo è Michele Laszlo Tamar, ma l’identità del padre è avvolta dal massimo riserbo).

Margot Sikabonyi, 42 anni, a casa con il figlio Michele a circa 15 giorni dal parto

Ha spiegato che è importantissimo prendersi i propri spazi, anche come neo mamma. Lei attraverso l’Academy Arte del Sé aiuta tante persone a farlo nel migliore dei modi attraverso lezioni di vario tipo.

Ha anche sottolineato che accogliere al mondo il terzo maschietto a 42 anni è “tanta roba”.

“Eccoci qua, un piccolo baby che dorme… approfitto di questo momento per ringraziarvi”, ha affermato in un video registrato in casa, in cui appare davanti alla culla, e condiviso poi su Instagram.

Nota al pubblico tv per il ruolo di Maria in "Un Medico in Famiglia", oggi è scrittrice, health coach e insegnante di yoga

“Il 2 ottobre è nato Michelino e mi avete riempito di auguri”, ha aggiunto.

“Diventare madre a 42 anni del terzo maschio è tanta roba meravigliosa”, ha fatto sapere.

Quindi ha proseguito: “Il cuore si allarga, le forze aumentano, però è fondamentale prendersi cura di noi stessi. Questo penso che sia fondamentale […] soprattutto per tutte le mamme e le donne che pensano di non avere tempo per sé stesse. E’ fondamentale trovarlo”.

Maria sorride felice, dietro di lei il figlio neonato nella culla

Lei quindi si è subito attivata: “Io oggi all’1 continuerò a insegnare le mie lezioni. Domani alle 7 praticherò insieme al gruppo di Academy. Per me è nutrimento profondo e dobbiamo nutrirci”.

Margot è diventata famosa grazie all’interpretazione di Maria nella serie tv ‘Un Medico in Famiglia’.