Il comico Maurizio Battista per la prima volta in tv con la figlia Anna, avuta a quasi 60 anni: ''A volte mi scambiano per il nonno''

Il comico romano Maurizio Battista ha portato per la prima volta sua figlia Anna in tv.

Si tratta della bambina avuta nel 2016 insieme alla moglie Alessandra Moretti (con cui è tornato insieme da qualche anno dopo una rottura burrascosa). La piccola oggi ha 9 anni e sembra proprio aver ereditato il talento per la comicità del padre.

Ospite de “I Fatti Vostri”, Anna si è infatti lanciata in un’imitazione del genitore 68enne (che tra l’altro in questi giorni debutta alla regia con l’uscita del film “Maledetto Tempo”).

Parlando di lui ha scherzato: “Papà è pelato, è simpatico e a volte rompe anche un po’ le scatole”.

Dopo l’imitazione, è entrato in studio per chiacchierare con il conduttore Flavio Montrucchio lo stesso Maurizio, che ha affermato sempre con ironia rivolgendosi alla figlia: “Ho sentito che qualcuno rideva alle mie spalle… brava, e io ti do da campare a te?”.

Anna ha poi rivelato qual è stata la cosa più emozionante fatta insieme al padre. E’ stata la proposta di matrimonio che lui fece alla Moretti qualche anno fa in pubblico: “Quando siamo andati al Circo Massimo e papà ha fatto la proposta di matrimonio a mia mamma. Ero sul palco con loro, tutti e tre”.

Maurizio ha poi parlato del fatto di aver avuto Anna a quasi 60 anni. Per questo a volte lo scambiano per il nonno: “Io ho fatto questa figlia in età avanzata. Cosa significa? Che quando vai a scuola, ti dicono: ‘Complimenti, che nonno simpatico che hai’. Capita”.

“Però lei mi dà grandi soddisfazioni”, ha concluso.