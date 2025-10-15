''Tutto cibo ‘junk food’'': Elena Santarelli confessa quanti chili aveva preso con la prima gravidanza

A 30 anni ha cambiato regime alimentare preferendo alimenti sani e e una dieta equilibrata

Elena Santarelli è una paladina della dieta sana e del cibo nutriente. Si alimenta senza eccessi e ha buone abitudini. A La Volta Buona però confessa quanti chili ha preso con la sua prima gravidanza. Durante la gestazione non si è posta freni. “Tutto cibo ‘junk food’”, confessa in diretta tv. Il 22 luglio 2009 la 44enne ha dato alla luce Giacomo, il primogenito. Il 26 marzo 2016 è diventata mamma pure di Greta. Lei e il marito Bernardo Corradi sono orgogliosissimi dei figli.

Nel salotto di Caterina Balivo si parla di diete e come sia giusto mangiare. “La mattina mangio kiwi con lo yogurt, anche la sera, prima di andare a dormire, verso le 22/22.30. Fanno benissimo”, dice la Santarelli, accanto a lei il professo Giorgio Calabrese, un vero esperto, le dà ragione. La conduttrice, molto amica di Elena, obietta: “Fino ai 23 anni non eri così brava…”. “Sì, hai ragione: teglie di pizza, panini con la mortadella. All’Eredità mi vedevi in formissima? Certo! Avevo 23 o 24 anni…”, replica la showgirl.

“Hai mangiato male fino ai 30 anni. In gravidanza quanti chili hai messo?”, le domanda Balivo. “Con Giacomo? Eh, 23 o 24 chili, non riuscivo neanche a infilarmi le scarpe. C’è stata una combo di cibo non buono. Ho imparato con la seconda gravidanza che bisogna dare i nutrimenti, il cibo giusto, al futuro bimbo. Nella prima gestazione ho avuto delle minacce di aborto e mi ritrovavo costretta a letto, sfogavo il nervosismo mangiando. Ordinavo a mio fratello, che ai tempi stava a Milano, di comprarmi panini. Spaghetti, tantissimi carboidrati, in tarda serata. Mangiavo, mangiavo e mangiavo, ma non cose sane. Tutto cibo junk food”, racconta Elena.

“Dopo la gravidanza sei riuscita a perdere peso?”, le chiede ancora Caterina. La Santarelli svela: “Assolutamente sì, questo ti spiega perché fino ai 28, 29 anni mangiavo quello che volevo perché, sembra una barzelletta, ero fortunata e avevo un metabolismo galoppante, buono. In sette, otto mesi ho perso tutto”. Ora è molto attenta al suo regime alimentare.