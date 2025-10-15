"Non voglio più nessuno da mantenere": Ema Stokholma non crede più all'amore e spiega perché

La conduttrice italo-francese 41enne confida di stare benissimo da single

Si è trasferita a Bologna per stare vicino all’amica del cuore Andrea Delogu

Ema Stokholma sta benissimo da sola, senza un compagno accanto. La 41enne italo-francese lo rivela a F. Al settimanale dice che all’amore non crede più e spiega perché. “Non voglio più nessuno da mantenere”, sottolinea la conduttrice.

“Sto benissimo da sola. E non voglio più nessuno da mantenere… E’ sempre andata così: trovo uomini da accudire, da aiutare, e poi ci rimetto io. Mi ritrovo invasa, senza soldi, senza rispetto. E non accadrà più. All’amore non ci credo”, precisa Ema.

La 41enne poi aggiunge: “L’unico che ogni tanto mi fa pensare che potrebbe essere diverso è Luca Barbarossa. Lo ammiro per la famiglia che ha saputo costruire. Quando parla di sua moglie gli brillano gli occhi”. Con lui è al timone del programma radiofonico Radio2 Social Club, in onda su Rai Radio 2 e in replica su Rai 2.

La Stokholma si è trasferita a Bologna per stare accanto alla sua amica del cuore Andrea Delogu, ora concorrente di Ballando con le Stelle: “Viviamo vicine. Quando ci siamo conosciute lei faceva la vocalist e io la dj. Siamo due persone opposte. Lei è cresciuta in una comunità, io nella solitudine. Ama stare in mezzo alla gente, io da sola. Lei è piena di entusiasmo, io sono pigra, lenta, dormo tanto. Se dico una cosa devo pensarci mesi, lei in due ore compra i biglietti per Shanghai. Eppure, è stata la prima persona a chiedermi davvero cosa avevo vissuto. Mi ha capita più di chiunque altro…”.

Per Ema Andrea è meglio di un marito: “Sicuro. Anche perché Andrea non se ne andrà mai”. Le due sono legatissime, la Delogu l’ha anche aiutata quando ne aveva bisogno economicamente. E’ un pilastro della sua esistenza.