Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco ormai altissimo: viaggio mamma e figlio oltreoceano, dove sono volati

Sorrisi divertiti e tanta complicità. Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco, ormai altissimo, si diverte un mondo. La showgirl si è regalata col suo ragazzo preferito un viaggio mamma e figlio oltreoceano: lei e il 15enne sono volati a New York.

Elisabetta Gregoraci con Nathan Falco ormai altissimo: viaggio mamma e figlio oltreoceano

In coppia si prendono del tempo tutto per loro e visitano la Grande Mela, una delle città più iconiche al mondo. La calabrese 45enne pubblica tante foto in cui sono immortalati e scrive: “Mum & Son take Manhattan”. Look super casual per entrambi, ma anche qualche outfit fashion chic, ai piedi comode sneakers per camminare comodi e la voglia di assaporare minuti preziosi. Elisabetta è scatenata: al Rockefeller Center calza i pattini e si esibisce sicura sul ghiaccio, davanti agli occhi divertiti di Nathan.

In tutti gli scatti in coppia l’adolescente sembra un gigante accanto alla famosa madre, che piccolina non è: è alta 174 centimetri. Falco, come ama chiamarlo il padre, Flavio Briatore, la supera di parecchio. Dovrebbe essere arrivato a misurare circa 195 centimetri: potrebbe tranquillamente, quando avrà terminato lo sviluppo, raggiungere i due metri. E’ pure più alto del 75enne, che misura 188 centimetri.

La Gregoraci, parlando del figlio a Verissimo, aveva detto: “Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po' mamma amica a me piace tantissimo". Lui studia in Svizzera: "Per fortuna riesco a vederlo sempre tutti i weekend, poi martedì, mercoledì scappo, vado a Ginevra e ci vediamo, facciamo le nostre cenette, le nostre cose”. E, approfittando di una pausa dalla scuola, adesso sono partiti insieme.