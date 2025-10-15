Rivive con gli altri in una chiacchierata notturna le emozioni del suo percorso di transizione

Confessa tutto a Grazia Kendi e a Giulia Saponariu: “Io ho aspettato i 18 anni per essere libera”

Il GF entra nel vivo e svela via, via le storie dei concorrenti. Ivana Castorina nella Casa svela di essere una donna trans. “Ho vissuto due vite”, racconta durante una chiacchierata nottuna a Grazia Kendi e Giulia Sapomariu. Confida le emozioni del suo diffiile percorso di transizione.

''Ho vissuto due vite'': al GF Ivana Castorina, classe 1989, svela di essere una donna trans

Classe 1989, nata e vissuta a Catania, in Sicilia, Ivana spiega: “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione”. Sin da quando era una bambina ha provato disagio: "Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera".

L’arrivo della maggiore età le ha dato la spinta per rivelare alla madre il malessere che si portava dentro. L’ha affrontata confessandole di non essersi mai sentita capita e annunciandole che sarebbe andata via di casa: “Ho detto: ‘questa è l’ultima volta che mi vedi’. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto: ‘magari è un momento, e se cambi idea?’. A quel punto io le ho detto: ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’”.

Ivana si è operata quando aveva 19 anni a Trieste, nella clinica di cui aveva sentito parlare proprio al Grande Fratello da un’altra concorrente trans, Silvia Burgio. “Ho dovuto attendere perché il giudice all’inizio mi ha bocciato la richiesta due volte, perché mi sono presentata in camicia e con la coda di cavallo e mi sono sentita dire: ‘tu sei troppo maschietto, non penso che sei così sicura’. Non è stato facile, ma poi è andata, anche se sono stati interventi lunghi e complicati e mia madre è sempre stata accanto a me. Sono mancata un mese da casa per questa operazione. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma”.

Il periodo successivo è stato fatto di scoperte e amori, anche sofferti: "Uno mi ha detto: ‘non sai che problemi sociali mi hai procurato’”. Oggi è sposata e felice della sua nuova esistenza.