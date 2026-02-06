Melissa Satta condivide foto con Beretta dalle Maldive e parla della differenza d’età: ''I limiti li pongono gli ignoranti''

La showgirl, 40 anni, ha appena trascorso una vacanza al caldo con il fidanzato 29enne

Ha pubblicato alcune foto con lui dalle Maldive sui social, poi ha risposto alle domande dei follower

A chi le ha chiesto della differenza d’età con Carlo ha replicato senza esitazioni: “Dettagli”

Melissa Satta appare serena e felice alle Maldive, dove ha appena trascorso un soggiorno da sogno con il fidanzato Carlo Beretta.

La showgirl ed ex velina, 40 anni tra poche ore, ha condiviso alcune foto in cui appare con il 29enne sotto il sole dell’Oceano Indiano.

Melissa Satta, 39 anni, e Carlo Beretta, 29, in vacanza alle Maldive in questi giorni

Rientrando dall’Oriente ha poi voluto rispondere ad alcune domande che le hanno fatto i suoi follower via Instagram Stories.

Qualcuno le ha chiesto se senta la differenza d’età con Carlo, che ha una decina d’anni meno di lei.

“Dettagli inutili che ai giorni d'oggi non hanno valore... bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale”, ha replicato.

Melissa ha risposto a una domanda sulla differenza d'età col compagno

“I limiti li pongono solo le persone ignoranti”, ha poi sottolineato.

Un altro utente ha notato quanto la coppia ami viaggiare insieme per il mondo.

Melissa ha risposto: “La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo... spesso viaggiamo per lavoro e quando possiamo ci accompagniamo a vicenda... Qui (nella foto che ha condiviso rispondendo alla domanda, ndr) é venuto con me in Giappone, avevo un evento di lavoro e ne abbiamo approfittato per fare qualche giorno in più....”.

I due bellissimi al tramonto alle Maldive pochi giorni fa

Satta e Beretta sono insieme da circa due anni. Entrambi hanno alle spalle relazioni con altri nomi noti dello showbusiness (lei è stata con il tennista Berrettini, lui con l’influencer Giulia De Lellis).

Melissa ha un figlio di 11 anni, nato dall’amore con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Carlo e Maddox, questo il nome del bambino, hanno uno splendido rapporto.