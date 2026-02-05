''Di lui mi manca tutto'': Daniela Vergara ricorda commossa in tv il marito Luca Giurato scomparso un anno e mezzo fa

La giornalista si è commossa a “La Volta Buona” ricordando l’amato conduttore di ‘Unomattina’

Giurato, famoso per la sua simpatia e professionalità, è venuto a mancare improvvisamente nel 2024

Daniela Vergara ha parlato per la prima volta in tv del marito Luca Giurato a circa un anno e mezzo dalla sua morte.

La giornalista televisiva è stata ospite de “La Volta Buona” giovedì 5 febbraio. Qui si è molto commossa ricordando il conduttore a cui è stata legata per molti decenni.

Giurato è venuto a mancare improvvisamente l’11 settembre 2024 all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella, vicino Roma.

Daniela Vergara, 74 anni, ricorda commossa in tv il marito Luca Giurato, scomparso un anno e mezzo fa

A Daniela, 74 anni, di lui manca tutto, “anche i difetti”. Luca era “disordinato”, come aveva ammesso lui stesso: “Io sono milanese di mentalità, quindi ho bisogno delle cose quadrate. Lui un improvvisatore. Il che va benissimo quando però non sta con una che ha bisogno di schemi, di appuntamenti”. “Le ore che ho passato in macchina ad aspettare lui… Il ritardo era una cosa normale”.

Ma “il suo difetto più grande, lo dico in modo paradossale, è che si faceva perdonare tutto. Non si poteva avere rancore”.

Daniela e Luca erano molto riservati e si vedevano poco insieme in pubblico

Ha poi raccontato che il loro amore è nato al telefono: “Io ero in una piccola agenzia, che faceva solo il politico. Lui stava era il notista de La Stampa. Noi ragazze eravamo sparpagliate in vari partiti e facevamo quello che in termine giornalistico si chiama il ‘trombettiere’. Cioè sta sul posto dell’avvenimento e telefona in redazione con le ultime notizie. Perché i giornalisti importanti come lui stavano in redazione e noi andavamo in giro. E’ nata così, al telefono”.

A Daniela manca tutto del marito

Le è stato chiesto se siano riusciti a dirsi tutto quello che volevano. Ha risposto: “Non si riesce mai a dirsi tutto. Tra due persone che stanno insieme da tanto tempo non si riesce. Non c’è mai un momento, non c’è mai un tempo in cui si esaurisce la voglia di comunicare. La voglia di vivere insieme”.

Daniela ha poi spiegato perché si sono visti pochissimo in tv insieme, nonostante fossero entrambi volti noti del piccolo schermo: “Perché avevamo due professionalità diverse. Lui aveva un certo tipo di pubblico, di impegno. E io anche. Ho sempre voluto così”.

Per un lungo periodo dopo la morte di Luca, Daniela è rimasta distante dal piccolo schermo. “Diciamo che ricomincio da adesso”, ha sottolineato.