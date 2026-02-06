Angelo Pisani su Katia Follesa e il nuovo compagno Vincenzo Ferrara: ''Se lei è felice io...''

Il comico è stato ospite di Caterina Balivo a 'La volta buona'

Pisani e la Follesa sono stati legati 20 anni e hanno una figlia

Angelo Pisani, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha parlato della fine del matrimonio con Katia Follesa. I due comici hanno una figlia Agata e si sono separati dopo circa 20 anni, confermando la fine della loro storia nel 2024. Nonostante la separazione sono rimasti in buoni rapporti.

Agelo Pisani parla della fine del matrimonio con Katia Follesa

Il 12 gennaio scorso, in occasione dei 50 anni della Follesa, Pisani ha scritto parole bellissime sui social e poi ha partecipato alla festa milanese insieme al nuovo compagno di lei, l'attore di Mare Fuori, Vincenzo Ferrara. Alla Balivo Pisani ha raccontato: ''Ci conoscevamo da prima, ma a Zelig lei mi ha chiesto un autografo e da lì è partito tutto. L’amore cambia fisionomia, ma lei è il grande amore della mia vita, solo che a un certo punto non era più l’amore connotato nel rapporto di coppia".

I due erano insieme ai 50 anni della Follesa

Angelo ha spiegato: : "Lei è una presenza fondamentale nella mia famiglia e io lo sono per lei. Se lei è felice io sono felice".