Pamela Camassa sempre più felice con il nuovo compagno Stefano Russo: guarda

La 41enne dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia non si nasconde più

Adesso è legata all'imprenditore romano proprietario di un circolo sportivo

Pamela Camassa, 41 anni, ha pubblicato su Instagram una nuova foto che la ritrae sorridente accanto a Stefano Russo. Dopo 17 anni insieme a Filippo Bisciglia, la showgirl ha ritrovato la felicità con l'imprenditore romano. Insieme a Russo appare sempre più felice.

Pamela Camassa sempre più felice con Stefano Russo

Della vita privata di Stefano Russo, classe 1980, non si sa molto: tramite le foto condivise sui suoi social, si intuisce che l'uomo è proprietario di un circolo sportivo a Roma, ha la passione per il padel ed è padre di una bambina. A settembre 2025, Pamela Camassa aveva annunciato la fine della storia d'amore con Filippo Bisciglia, 48 anni, suo compagno per 17 anni. La comunicazione ufficiale era giunta il 29 settembre, quando sui profili Instagram di Pamela e Filippo erano apparse due storie nelle quali spiegavano: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".