''Una cosa vergognosa'': lo sfogo di Licia Colò e della figlia Liala vittime di fake news realizzate con l'intelligenza artificiale

Licia Colò e la figlia Liala Antonino hanno pubblicato un video insieme su Instagram. La conduttrice 63enne e la figlia 20enne mostrano articoli in cui appaiono in mare dopo aver pescato dei polpi. Si tratta di un fotomontaggio realizzato con l'intelligenza artificiale e la famosa ambientalista e la figlia ci tengono a chiarire la questione.

La denuncia di Licia Colò e della figlia

''Hanno preso una nostro foto andata in onda a Verissimo e ovviamente è un falso, una cosa vergognosa che ci ferisce nel nostro intimo perché noi non mangiamo polpi. Il polpo è un animale intelligentissimo e noi facciamo campagne per promuovere la loro protezione'' spiega la Colò. La figlia Liala aggiunge: ''Ragazzi pensiamo a quando ad essere trasformate in fake news, grazie all’intelligenza artificiale, sono le notizie di attualità o la pornografia. Ci sarà mai un limite a tutto questo o dobbiamo iniziare a domandarci se tutto è vero o finto?'' .

Le due sono vittime di fake news

Il fotomontaggio realizzato con AI

'' A me fa un pò paura'' conclude Licia.