Celine Dion ''è quasi morta'' a causa della Sindrome della Persona Rigida

La cantante lo ha confessato nel nuovo documentario ‘I Am: Celine Dion’

Lo ha raccontato una nota giornalista tv americana

Celine Dion "è quasi morta" a causa della sua terribile malattia.

La cantante 55enne è affetta da diversi anni dalla rarissima Sindrome della Persona Rigida, che colpisce appena 1 o 2 persone su un milione. La diagnosi è arrivata nel 2022.

Da allora la diva della musica, che ha raggiunto il successo internazionale grazie al brano ‘My Heart Will Go On’, colonna sonora del kolossal cinematografico ‘Titanic’, è completamente cambiata. E non in meglio.

Tra poco uscirà anche un documentario su quello che ha affrontato e sta affrontando. Il titolo è ‘I Am: Celine Dion’.

Celine Dion, 55 anni, è 'quasi morta' a causa della sua malattia

Una famosa giornalista americana, Hoda Kotb, che ha intervistato Celine e ha visto la pellicola, ha detto di essere rimasta sconvolta da quello che trasmette la Dion nell’opera.

Nel programma TV 'Today with Hoda and Jenna' ha affermato: “È stato così sconvolgente e commovente, non potevo credere a ciò che sono stati in grado di catturare in quel documentario”.

“Céline Dion, ad un certo punto, ora sta molto meglio, ma ad un certo punto è quasi morta, ed è qualcosa che dice lei”, ha poi aggiunto.

Celine ha recentemente rivelato che non esiste una cura e non guarirà mai da questa malattia, sebbene speri in un “miracolo”.

Ha inoltre fatto sapere che, sebbene abbia voglia di tornare a esibirsi, non sa se e quando questo sarà possibile.