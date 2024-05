Rebecca Staffelli festeggia 26 anni con gli amici più cari: a sorpresa c'è anche un famoso ex gieffino vip

La figlia dell'inviato di Striscia la Notizia ha brindato con il fidanzato e gli amici

Per lei una torta speciale e l'affetto della sua 'banda'

Rebecca Staffelli ha compiuto 26 anni e ha festeggiato con tanti amici e il fidanzato Alessandro Basile. La figlia di Valerio, celebre inviato di Striscia la Notizia, ha aspettato la mezzanotte in un locale e poi allo scoccare delle lancette, il 21 maggio ha spento le prime candeline.

Party con amici per i 26 anni di Rebecca Staffelli

Il giorno seguente ha ricevuto un mazzo di fiori stupendo e la sera ha organizzato una cena speciale con gli amici. Accanto a lei c'era ovviamente il fidanzato Alessandro Basile e tra gli ospiti non è passata inosservata la presenza di Francesco Monte, grande amico di Basile dai tempi di Uomini e Donne. Francesco e Alessandro, sono infatti originari di Taranto e hanno un passato come corteggiatori nel dating show di Maria De Filippi. La festeggiata ha scelto un loo animalier per il suo party e ha soffiato le candeline su una torta che recitava: ''26 anni di ansie e non so cosa mettermi''.

Look animalier per la festeggiata

Le amiche di Rebecca

I fiori ricevuti per il compleanno

Rebecca e Alessandro Basile sono legati da 5 anni, lui ha 15 anni in più di lei, ma sono innamoratissimi e condividono sui social dolci dediche e post con foto di momenti passati insieme.

Alessandro, oggi è produttore discografico, le ha già chiesto di sposarlo. ''L’amore, in generale, è impegno, sacrificio, condivisione - ha spiegato Rebecca in una recente intervista - Non è una cosa facile, non è una cosa che trovi dietro l’angolo, ma è una cosa che devi costruire ogni giorno come abbiamo fatto noi. Bisogna dare, darsi. Il resto sono favole''. Era tutto pronto per il grande giorno, che però la coppia ha dovuto rimandare a causa del Covid.