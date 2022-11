Charlotte Casiraghi per la prima volta ufficialmente in pubblico col marito e i due figli: foto

Alla Festa Nazionale del Principato la 36enne col Dimitri Rassam e i piccoli

Occhi puntati su Raphaël, il primogenito, 9 anni il 17 dicembre, e Balthazar, 4

Charlotte Casiraghi incanta al Nazional Day a Monaco. Alla Festa Nazionale del Principato la principessa è favolosamente chic in Chanel. Per la prima volta la 36enne figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi appare ufficialmente in pubblico insieme al marito, Dimitri Rassam, e i due figli.

Carolina per l’occasione ufficiale si mette in posa con il 41enne, figlio di Carole Bouquet, che ha sposato a giugno 2019, sia con rito civile che con rito religioso pochi giorni dopo.

La Casiraghi cattura l’attenzione, ma a farla da padrone sono i bimbi. Gli occhi dei sudditi e dei media sono tutti puntati sui suoi pargoli: Raphaël, il suo primogenito nato dalla relazione con il comico Gad Elmaleh, che il prossimo 17 dicembre compirà 9 anni, e Balthazar, che lo scorso 23 ottobre ha spento 4 candeline. I due maschietti assomigliano molto all’incantevole mamma, nipote di Grace Kelly.

Charlotte sorride insieme alla sua famiglia. In braccio a papà Dimitri Rassam, poi circondato dal fratello e i cugini nel balcone di Palazzo durante la parata militare, Balthazar osserva tutto: per lui si tratta di un debutto assoluto. Al Monaco Day non c’è la loro sorellina, presenza costante nella vita della famiglia allargata di Charlotte: si tratta di Darya, figlia di Dimitri e dell'ex moglie Masha Novoselova.