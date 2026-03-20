Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone: ecco il tema scelto per il party

- Alla festa del primogenito sembra non esserci papà Fedez: presenti i familiari dell’imprenditrice
- E’ un compleanno speciale: la 38enne dedica un dolcissimo post al suo bambino
Papà Fedez sembra proprio non esserci, almeno nelle immagini condivise sui social non c’è traccia di lui. Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone. Sui social svela il tema scelto per il party: laser game.
Il 19 marzo, festa del Papà, l’imprenditrice 38enne celebra, oltre al padre Marco, anche il compleanno del primogenito. A lui dedica parole dolcissime. "Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito ed oltre”, scrive.
Nelle Storie mostra la torta a più piani fatta fare per il bimbo e rivela: “Lasergame party for Leo”. La sala affittata per l’occasione è decorata con palloncini blu, bianchi e argento. Il dolce è scenografico e spaziale, ricoperto di cioccolato con sopra una piccola statua ritraente Leone.
Tanti gli amichetti invitati, compagni di classe e figli di amici di Chiara e la piccola secondogenita Vittoria, 5 anni il 23 marzo. Oltre a Marco Ferragni, ci sono Valentina, 33 anni, e Francesca, 37, le sorelle della fashion blogger non sarebbero mancate per nulla al mondo. Presente anche Lorenzo, fratellastro delle influencer. Leo è entusiasta del suo laser game party, un’avventura adrenalinica e sicura, ambientata in uno spazio allestito con oggetti futuristici e luci UV, fumo scenico e musica coinvolgente. I partecipanti, solitamente, indossano pettorine con sensori e usano pistole laser a infrarossi per colpire gli avversari a squadre, simulando un videogioco. Tutti sorridono e si divertono un mondo.