Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone: ecco il tema scelto per il party

Alla festa del primogenito sembra non esserci papà Fedez: presenti i familiari dell’imprenditrice

E’ un compleanno speciale: la 38enne dedica un dolcissimo post al suo bambino

Papà Fedez sembra proprio non esserci, almeno nelle immagini condivise sui social non c’è traccia di lui. Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone. Sui social svela il tema scelto per il party: laser game.

Chiara Ferragni festeggia gli 8 anni del figlio Leone: il tema scelto per il party è laser game

Il 19 marzo, festa del Papà, l’imprenditrice 38enne celebra, oltre al padre Marco, anche il compleanno del primogenito. A lui dedica parole dolcissime. "Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo che fa sembrare la mia vita una favola. 8 anni fa mi hai reso mamma e non avrei mai pensato di poter vivere un amore così. Ti amo ogni giorno di più, verso l’infinito ed oltre”, scrive.

Look casual per la 38enne, entusiasta della festa per il bimbo

Tanti tatuaggi per i bimbi presenti, tra i quali c'è Vittoria, la secondogenita della fashion blogger

Nelle Storie mostra la torta a più piani fatta fare per il bimbo e rivela: “Lasergame party for Leo”. La sala affittata per l’occasione è decorata con palloncini blu, bianchi e argento. Il dolce è scenografico e spaziale, ricoperto di cioccolato con sopra una piccola statua ritraente Leone.

Al party c'è Marco Ferragni, Valentina e Francesca e Lorenzo

La torta di Leone

Tanti gli amichetti invitati, compagni di classe e figli di amici di Chiara e la piccola secondogenita Vittoria, 5 anni il 23 marzo. Oltre a Marco Ferragni, ci sono Valentina, 33 anni, e Francesca, 37, le sorelle della fashion blogger non sarebbero mancate per nulla al mondo. Presente anche Lorenzo, fratellastro delle influencer. Leo è entusiasta del suo laser game party, un’avventura adrenalinica e sicura, ambientata in uno spazio allestito con oggetti futuristici e luci UV, fumo scenico e musica coinvolgente. I partecipanti, solitamente, indossano pettorine con sensori e usano pistole laser a infrarossi per colpire gli avversari a squadre, simulando un videogioco. Tutti sorridono e si divertono un mondo.