La cantante non l’ha mai abbandonata, sin dal Serale di Amici: confessa il motivo dietro la scelta

La popstar 40enne lo rivela a Fiorello che la chiama in diretta durante La Pennicanza

Non ha mai cambiato look. Annalisa spiega in diretta perché porta sempre la frangetta, segno che la distingue sin dal Serale di Amici, talent a cui ha partecipato nell’edizione 2010, terminata nel 2011. “A volte la taglio da sola”, confida a Fiorello. Lo showman la chiama durante La Pennicanza, su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay e RayPlay Sound.

''A volte la taglio da sola'': Annalisa spiega perché porta sempre la frangetta e non ha mai cambiato look

Il suo non è solo un vezzo. La cantante 40enne rivela: “Porto la frangetta perché serve a nascondere una cicatrice”. Annalisa poi chiarisce che tutto nasce da un incidente domestico che le è capitato.

La cantante non l’ha mai abbandonata, sin dal Serale di Amici: confessa il motivo dietro la scelta

“Sono caduta dalle scale, ho battuto la testa contro il muro e sono finita al pronto soccorso. Ho avuto una decina di punti”, spiega la popstar. Fiorello ci scherza su: “‘Na bella capocciata, devi farci una canzone”. Lei ride, la frangetta in realtà è diventata la sua ‘coperta di Linus’. “Molto spesso me la faccio da sola, ma ho anche qualcuno che ogni tot mi aiuta… Fa parte di me”, sottolinea ancora Annalisa.