''Sono qui per i soldi'': Paola Caruso tra le lacrime rivela il motivo per cui ha detto di sì al GF Vip

La Bonas di Avanti un altro lo confessa piangendo a dirotto ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia

E' completamente sola, si sente in colpa verso il figlio Michele, ma è stata costretta alla scelta

Non riesce a trattenersi e così, piangendo a dirotto, lo confessa. Paola Caruso tra le lacrime nella Casa rivela il motivo per cui ha detto di sì al GF Vip. “Sono qui per i soldi”, ammette, le serve il denaro per operare il figlio Michele in America.

''Sono qui per i soldi'': Paola Caruso tra le lacrime nella Casa rivela il motivo per cui ha detto di sì al GF Vip

"Mio figlio sta un po' meglio, ma la strada è ancora lunga. Il problema può migliorare ma non risolversi del tutto", chiarisce la showgirl con la voce rotta. Il piccolo, che ha compiuto 7 anni lo scorso 2 marzo, combatte sempre col problema alla gamba, causato da un’iniezione fattagli a novembre 2022, quando in Egitto gli fu iniettato un farmaco anti influenzale, che poi si rivelò letale per il nervo sciatico del suo arto. Il bambino è già stato operato al Gaslini di Genova, è tornato a camminare abbastanza bene, ma non ha ancora la completa funzionalità della gamba.

"A maggio devo andare negli Stati Uniti per operarlo di nuovo, ed è per questo che voglio stare qui: per i soldi. Mi sento in colpa a stare lontana da lui, ma che devo fare? Vado a rubare?”, svela Paola. Alessandra Mussolini e Antonella Elia, che ascoltano lo sfogo, sono partecipi del suo dolore e provano a rincuorarla.

La Bonas di Avanti un altro lo confessa piangendo a dirotto ad Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Stando alle parole della 41enne, Francesco Caserta, padre di Michelino, “non fa niente”. “Io lo informo tramite avvocato, ma non posso chiamarlo. Mi ha bloccata ovunque”, confessa ancora la donna. “Sono sola, non ricevo neanche una telefonata”, chiarisce ancora: la responsabilità del piccolo sarebbe esclusivamente sulle sue spalle.