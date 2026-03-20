“Ci hanno scritto di tutto”, sottolinea il ballerino e coreografo 29enne sposato con Veronica Peparini, 55 anni

Caterina Balivo lo bacchetta: “Una cosa che mi sento di dirvi è non mostrate più le bambine!”

Andreas Muller, ospite de La Volta Buona, in diretta tv si sfoga contro gli hater che lo riempiono di insulti sui social. “Mi dicono che le mie figlie sono brutte”, sottolinea a Caterina Balivo parlando di Penelope e Givevra, le gemelle di 2 anni avute dalla moglie Veronica Peparini, 55 anni. “Ci hanno scritto di tutto”, aggiunge amaro. La conduttrice lo bacchetta: “Non mostrate più le bambine!”.

''Mi dicono che le mie figlie sono brutte'': Andreas Muller in diretta tv si sfoga contro gli hater che lo riempiono di insulti

“Dal momento in cui mi sono esposto sui social, sapevo che sarei stato bersaglio del giudizio di tutti. Però ci deve essere un limite - chiarisce il ballerino e coreografo 29enne - In dieci anni non ho mai risposto agli hater per educazione e professionalità. Però da quando sono papà mi sono sentito più libero. Mi hanno detto di tutto, che ho vinto Amici grazie a Veronica, che lavoro perché sto con lei, che le mie bambine sono brutte… non mi aspettavo gli insulti da parte di mamme su altri bambini che potrebbero essere loro figli”.

Rossella Erra, tra gli ospiti in studio, commenta: “Non tollero questa cosa sui bambini: sugli occhi, sull'altezza. Un giudizio continuo, soprattutto da mamme. Non me lo aspetterei in generale, ma dalle mamme soprattutto”. “Hanno appena compiuto 2 anni; ho rivalutato le mie priorità della vita, adesso che ci sono. Per troppi anni ci sono stato io… il successo ti porta a essere sempre più avido. Invece con la nascita di Ginevra e Penelope sono tornato con i piedi a terra”, svela Andreas.

“Ci hanno scritto di tutto”, sottolinea il ballerino e coreografo 29enne sposato con Veronica Peparini, 55 anni

La Balivo lo ascolta, poi gli dà un consiglio: “Una cosa che mi sento di dirvi è non mostrate più le bambine! Non è per tutti, la gente parla e sono persone cattive. E’ pesante vedere e leggere questi commenti”. “Era un momento della mia vita che lo facevo con ingenuità e naturalezza. Mi sono accorto che invece è pieno di stupidi”, ammette lui.