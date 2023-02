Chiara Ferragni parla dei suoi amori 'tossici': ''Caz*o, è successo anche a me''

La fashion blogger 35enne svela: “Ho avuto storie con uomini che hanno cercato di svalutarmi”

Desidera dare voce e coraggio alle donne vittime di violenza: sostiene l’associazione D.i.Re.

Chiara Ferragni, uno dei volti di spicco di Sanremo 2023, fashion blogger e influencer con milioni di follower, donna ammirata e pure tanto invidiata, in passato è stata vittima di 'amori tossici'. “Caz*o è successo anche a me”, rivela a Vanity Fair. E’ per questa ragione che la 35enne desidera dare voce e coraggio alle donne vittime di violenza e sostiene l’associazione D.i.Re., a cui ha donato il suo compenso ricevuto per la partecipazione al Festival.

“Ho avuto storie con uomini che, in modi diversi, hanno cercato di svalutarmi. Volevano decidere al posto mio, limitare la mia libertà: ‘Così non ti puoi vestire’, ‘Questo non lo puoi fare’. Qualcuno ha anche cercato di isolarmi dagli amici, dicendo che non andavano bene per me. Quando mi è successo, non sapevo che queste fossero forme di violenza psicologica. Purtroppo, quando sei innamorata cerchi delle motivazioni, costruisci delle scuse. Io mi dicevo: forse fa così perché è geloso, un po’ possessivo”, confessa Chiara.

La moglie di Fedez ora ha capito: “Mi rendo conto adesso che ero io la prima a tentare di normalizzare quei comportamenti. E invece è veramente importante dirsi e dire che non è normale, e sapere che da quel genere di relazioni devi solo scappare, senza dare una seconda occasione”.

Non ne aveva parlato neppure con la sua famiglia, da sempre presente. Chiara svela: “Non lo sapeva nessuno”. E prosegue: “Le limitazioni aumentavano, e io stavo sempre peggio. Quel disagio che provavo mi ha fatta andare via. Ho capito che erano forme di violenza solo da pochi anni, quando si è iniziato a dire che, in una relazione, violenza non sono solo le botte. Un giorno ho letto una storia che assomigliava alla mia, mi sono detta: caz*o, è successo anche a me. Non è necessario che si arrivi alle mani addosso per creare un danno. La violenza psicologica può lasciare segni pesanti in chi la subisce. Distrugge l’autostima, il senso di sé”.

La Ferragni racconta: “Certi uomini si sono avvicinati a me affascinati dal successo, ma poi hanno provato a smembrarmi per riequilibrare quel potere che credevano dovesse stare solo nelle loro mani. E non è una questione anagrafica, generazionale. Quando mi è capitato ero molto giovane e loro erano miei coetanei. L’età non conta, lo so anche dai tantissimi messaggi che ricevo: ragazze che mi raccontano le loro storie terribili, anche di violenza fisica. Io quella non l’ho mai sperimentata, ma ho amiche che l’hanno vissuta”.

Chiara sottolinea: “Sono molto contenta che le nuove generazioni siano più attive sul fronte dei diritti e della libertà di quanto lo sia stata la mia. Grazie ai nuovi media si parla di tanti temi. Parlarne è sempre il primo passo”.