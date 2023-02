Per il settimanale un particolare farebbe pensare a una cicogna in arrivo

Francesco, 46 anni e tre figli, e la 34enne, due bambini, stanno per allargare la famiglia?

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, anzi: secondo Gente l’ex capitano della Roma potrebbe stare aspettando un figlio dalla nuova compagna. Il giornale mostra quello che ritiene un indizio fondamentale.

Secondo 'Gente' Totti potrebbe stare aspettando un figlio da Noemi Bocchi: ecco l’indizio

Il settimanale pubblica alcune foto scattate a Totti e Noemi dai paparazzi. I due si incontrano per un pranzo al ristorante romano Da Dante. Lui arriva con lo scooter, insieme al figlio 17enne Cristian. Noemi li raggiunge con la sua Smart. Poco dopo arriva pure la figlia di 8 anni della Bocchi, mamma pure di un maschietto. Un amico, che l’ha presa all’uscita di scuola, l’accompagna lì.

La Bocchi non sarebbe potuta passare a prendere la bimba perché impegnata. “L’inequivocabile segnale di un altro importante appuntamento, Bocchi lo lascia, forse inavvertitamente, bene in vista sul cruscotto della sua auto. Si tratta di una classica cartellina medica che riporta il nome della clinica Mater Dei, una struttura ospedaliera frequentata dai personaggi più in vista di Roma e dove sono nati molti dei pargoli più celebri della capitale”, scrive il giornale.

E aggiunge: “Anzi, secondo i bene informati, la stessa Bocchi avrebbe partorito lì entrambi i suoi figli (oltre alla bimba, ha anche un maschietto di 10 anni) avuti dall’ex marito Mario Caucci. Ed è certo che, nell’eventualità di una terza gravidanza (per Totti invece si tratterebbe del quarto figlio, dopo i tre avuti da Ilary), si affiderebbe certamente ai medici che l’hanno più volte seguita”.

A fine gennaio Alex Nuccetelli, interrogato sulla gravidanza di Noemi, aveva smentito: “Non è vero che c’è un figlio in arrivo. Mi hanno chiesto se erano in procinto di sposarsi e ho solo detto che sarebbe stato più probabile l’arrivo di un bebè. Ma so al 100 per cento che lei non è incinta”. Per Gente, però, potrebbe non essere così.