La 30enne ufficializza la relazione con Matteo Napoletano, 22 anni

I due si stanno godendo una splendida vacanza a St. Barths

Valentina Ferragni ufficializza la relazione con Matteo Napoletano. La 30enne condivide alcune immagini insieme al 22enne, anche il ragazzo fa lo stesso: i due si stanno godendo una romantica vacanza ai Caraibi, nell’esclusiva e lussuosa isola di St. Barths. Negli scatti sono appassionati e felici, a tal punto che Chiara Ferragni non può fare a meno di dire la sua. Così commenta le prime foto della sorella col suo nuovo giovanissimo fidanzato. “Ti meriti di sentirti così”, le scrive sul social.

''Ti meriti di sentirti così sorellina'': Chiara Ferragni commenta le prime foto della sorella Valentina col nuovo giovanissimo fidanzato

Con la coppia dovrebbe esserci anche l’altra sorella di Valentina, Francesca, con il futuro marito Riccardo Nicoletti (i due si sposeranno il prossimo 9 settembre), e il figlio Edoardo, un anno. E’ stata proprio la 34enne a scattare le foto a lei e Matteo. Su Instagram lo sottolinea, fiera del risultato, prendendosi i complimenti dei fan.

La 36enne felice per la 30enne che ha ritrovato l'amore

Valentina ha ormai definitivamente archiviato la lunga relazione con Luca Vezil, durata ben 9 anni. La rottura è arrivata a ottobre 2022. Con Matteo pare aver trovato quel che cercava. A commento della foto che li ritrae insieme in acqua, ironizzando sull’età che li divide all’anagrafe, la ragazza scrive: “Young (or should I say younger?), wild & free”, ovvero "Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”.

Le sorelle di Valentina ci mettono lo zampino e replicano. ”Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina", sottolinea Chiara. Francesca è un po’ polemica e precisa: "E i paparazzi muti".

L'influencer e stilista ufficializza la relazione con Matteo Napoletano, 22 anni. I due si stanno godendo una splendida vacanza a St. Barths

La più piccola delle Ferragni e Matteo si frequentano da un po’, lo scorso marzo i due sono stati pizzicati in Messico, dove erano andati per una breve vacanza. A luglio un nuovo avvistamento, questa volta a Portofino. Poi sono arrivate le vacanze a San Candido, ma senza condividere nulla. Era stata, però, la mamma di Valentina, Marina Di Guardo, recentemente a postare uno scatto di famiglia in cui si vedeva Napoletano a pranzo con tutti loro.

Valentina non dà importanza agli 8 anni in meno del ragazzo e sul social lo sottolinea, ringraziando i fan contenti per lei

Matteo ha 8 anni meno di Valentina, è originario di Castelfranco Veneto e vive in California, a La Miranda. Frequenta l’Università Biola, un'università cristiana-evangelica privata, con corsi in numerose discipline. Il suo account social è rigorosamente privato, ma chissà se ora lo rimarrà.