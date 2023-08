Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta di nuovo insieme: ''Un nuovo inizio''

L’ex deputata Pd 63enne e l’ex spogliarellista 39enne si erano detti addio lo scorso aprile

Sorridono sereni e felici, seduti a un tavolo da picnic in mezzo a un bosco. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si mostrano sul social di nuovo insieme. L’ex deputata Pd 63enne e l’ex spogliarellista 39enne si erano detti addio lo scorso aprile, ma tutto potrebbe essere cambiato. Lui scrive: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. E correda le sue parole con un cuoricino rosso.

Stefania e Simone ci riprovano? Forse. O forse, da ex, hanno scoperto, grazie al bene che si vogliono, una nuova forma di intimità, quella che li lega da migliori amici. I due non lo chiariscono. Quattro mesi fa, però, l’addio pareva definitivo. La Pezzopane conserva, appuntato sul suo profilo, in evidenza, il post in cui comunicava che con Colaiuta, dopo ben 9 anni, era finita.

Il loro rapporto era stato assai criticato: troppo diversi, come diversa era la loro età. Insieme, però, Stefania e Simone avevano combattuto fortemente i pregiudizi e avevano persino parlato di nozze. Poi la primavera scorsa era arrivato l’annuncio.

“Simone e io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l'una per l'altro, il rispetto e l'amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi”, aveva scritto l'ex senatrice ed ex deputata e attuale consigliera comunale a L’Aquila.

La componente della nuova Direzione nazionale del Pd aveva aggiunto: “Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali. Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione”.

“Abbiamo vissuto la nostra storia d'amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l'uno all'altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso”, aveva infine concluso Stefania.