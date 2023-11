Chiara Ferragni svela un particolare extra lusso della sua nuova casa di Milano: guarda

La fashion blogger 36enne e il marito Fedez non hanno badato a spese

C’è un angolo che fa sognare i fan nell’attico acquistato a CityLife

E’ quasi tutto pronto. Chiara Ferragni non vede l’ora di traslocare nel nuovo attico e super attico acquistato col marito Fedez a CityLife, poco lontano da dove la coppia vive ora con i due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2 e il cane, un Golden Retriver, Paloma. La fashion blogger e imprenditrice 36enne sul social svela un particolare extra lusso della sua nuova casa di Milano. All’interno della grandissima abitazione ci sarà una ‘sala cinema’ privata dove poter gustare film o serie tv, The Ferragnez compreso, con pochi intimi.

Chiara Ferragni svela un particolare extra lusso della sua nuova casa di Milano: una sala cinema privata

Chiara aveva già svelato la cucina e i bagni della sua magione, di cui è fierissima, nonostante le tantissime critiche arrivatele via social, per l’uso smodato del marmo e per il parquet montato in modo insolito, al punto da far storcere il naso a molti. A lei poco importa. Si fa vedere con i bimbi e la madre Marina Di Guardo placidamente accomodata sulle poltroncine in velluto rosso chaise longue e scrive: “La prima sala sarà la sala cinema”.

L'attico e super attico a CityLife è quasi pronto

Anche in questo caso i maligni sottolineano gli appunti. “Praticamente la sala cinema è grande quanto tutta casa mia”, precisa uno."Sto pensando alla polvere tra i moduli del divano”, gli fa eco un altro. “Che pacchiani che siete”, gli dicono in coro alcuni, denigrando questa continua ostentazione.

Vittoria 'prova' i mobili: tra poco tutta la famiglia traslocherà

Per la casa da milioni di euro nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife la Ferragni e Fedez si sono rivolti agli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor, gli stessi professionisti che si sono occupati di Villa Matilda, la nuova casa dei due sul Lago di Como.