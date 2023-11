''Ho pensato di uccidermi tante volte'': la dolorosa confessione di Dayane Mello in tv

La brasiliana 34enne parla del dolore che l’ha accompagnata per gran parte della vita

Racconta tutto in un libro, “La ragazza che dormiva sempre con la luce accesa”

Dayane Mello a Verissimo si spoglia di ogni riserva. Presenta il suo libro, “La ragazza che dormiva sempre con la luce accesa”, in cui racconta il dolore, quello che l’ha accompagnata per gran parte della sua vita. La brasiliana 34enne fa una confessione in tv: “Ho pensato di uccidermi tante volte”.

L’ex gieffina vip ha avuto un’infanzia povera e tormentata, come aveva già svelato al reality show. Ricorda la madre, poco presente. "Non la giudicherò mai per quello che ci è mancato ma quello dell'infanzia è un dolore che ho vissuto", dice. "Lei mi ha messo al mondo e mi ha detto che sono nata per un atto d'amore, sebbene mio padre non mi voleva. Rispetto mia mamma, ma il ricordo fa ancora male”, aggiunge.

La Mello parla anche del papà, spesso violento con lei, al punto da portarla vicino al suicidio. "Mio padre mi ha picchiato tante volte, non abbiamo parlato per tanto tempo perché sono andata via di casa. All'epoca ero adolescente e sentivo che dentro casa tutti potevano avere una vita tranne me, perché ero donna: era una situazione molto maschilista. Mi sentivo sempre sminuita. Una volta, dopo che mi picchiò pesantemente, mi disse che era deluso da me e mi chiese di non salutarlo più: io ero innamorata, scappavo dalla finestra per stare con un ragazzo, lui non lo accettava”, rivela.

Intorno a lei c’era solo buoi e disperazione. Dayane confida: “Mi sentivo così invisibile che non vedevo luce. Avevo 16 anni e per un mese ho pensato di volermi uccidere. Tante volte arrivavo a scuola e pensavo di buttarmi sotto a una macchina, poi un pomeriggio sono andata a cercare pasticche per topi: ho preso tutte le pasticche e ho avuto una convulsione. Mi fecero una lavanda gastrica".

La modella si è salvata con il lavoro: “A 17 anni sono andata a lavorare in Cile come modella, ho cominciato a guadagnare e ho sbattuto davanti a mio padre una rivista per cui posavo. Entrambi ci siamo messi a piangere e lui mi ha chiesto scusa. Oggi abbiamo un rapporto magico”.

Giovanissima, quando si trovava in Cile su un set, ha scoperto di essere incinta. Dayane ha abortito. “Lui era un giocatore di tennis, non c’era mai Non mi sono sentita pronta a fare quel passo con lui”.

In Italia è arrivato Stefano Sala, da cui nel 2014 ha avuto una figlia. Il rapporto è finito, ma la bimba ha l’attenzione di entrambi i genitori: “Io e Stefano siamo sempre stati molto maturi. È qualcosa che capita non spesso, perché molte coppie usano i bambini per farsi le guerre, quando si lasciano. Noi abbiamo affidamento congiunto, quindi sta un po' con tutti e due. Io e Stefano siamo sempre stati amici"

Dopo il GF Vip e la morte del fratello Lucas, avvenuta mentre era nella Casa, Dayane ha affrontato un altro periodo durissimo: “Ce l’avevo col mondo, ero depressa”. Ora si è fatta forza, ha capito come andare avanti. Single, sogna una famiglia. "Oggi sono una mamma single, una donna indipendente. Finché non trovo una persona che mi ama e mi rispetta, resto sola. Sogno di costruire la mia famiglia, ma aspetto un amore vero e voglio diventare mamma un’altra volta, senza fare gli stressi sbagli del passato”.