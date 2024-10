Chiara Ferragni versione 'intellettuale': pomeriggio al Palazzo Reale con mamma Marina per la mostra su Picasso, guarda

L’imprenditrice si regala del tempo per ammirare le opere di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi

Chiara Ferragni trova conforto dal suo cambiamento di vita causato dalla bufera del pandoro-gate e dalla separazione da Fedez grazie alla vicinanza degli affetti più cari. E’ da mesi che la sua famiglia le fa da scudo, proteggendola. E’ soprattutto la madre a starle accanto. La 37enne così si lascia ammirare in versione ‘intellettuale’. Trascorre un pomeriggio al Palazzo Reale a Milano con mamma Marina Di Guardo per visitare la mostra su Picasso. L’imprenditrice è entusiasta di essersi regalata del tempo per ammirare le opere di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi insieme alla scrittrice 62enne.

La Ferragni col genitore è felice: le due salgono l’una accanto all’altra, abbracciate, le scale del luogo. La mostra Picasso lo straniero presenta più di 90 opere del pittore. Ci sono pure documenti, fotografie, lettere e video. Chiara sembra fortemente coinvolta. I suoi figli, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, non li ha portati con lei e la nonna: sono troppo piccoli per apprezzare.

Marina sa che niente potrà abbattere la figlia adorata. Nel 2018 al settimanale F parlando della primogenita (è anche genitore di Francesca, 35 anni, e Valentina, 31), aveva detto: “Ho capito che Chiara sarebbe diventata una donna volitiva un giorno di 18 anni fa. Lei ne aveva 13: con suo padre l’abbiamo accompagnata all’aeroporto dove si sarebbe imbarcata per andare a trovare un amichetto. Io ero molto preoccupata, lei invece ci ha salutato e non si è mai voltata indietro. Quando ho realizzato che non si sarebbe più girata, mi son detta: questa è tosta”. Ne è ancora convinta. Dai guai, come pure dagli addii, si viene fuori. Chiara, grazie pure al suo aiuto, ce la sta mettendo tutta.