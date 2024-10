''Mi hanno ingannata, non ho imbarazzo'': Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone in tv e rivela che le indagini sono ancora in corso

La showgirl 65enne torna sull’affaire che fece tanto rumore sui media

“Non sono stata capita. In quel periodo avevo perso pure una sorella”

Pamela Prati torna a parlare del caso Mark Caltagirone in tv, quello che la coinvolse in un immenso polverone nel 2019. A La Volta Buona rivela che le indagini sono ancora in corso. “Mi hanno ingannata, non ho imbarazzo”, spiega la showgirl 65enne a Caterina Balivo.

La sarda parla di indagini in divenire. A marzo scorso, però, a quando risulta, il gip di Roma avrebbe archiviato la denuncia presentata da Pamela contro le due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. “Pamela Prati non fu truffata. L’attrice usò espediente per auto-promozione”, reciterebbe la sentenza. Già nel 2021 il pm avrebbe chiesto l’archiviazione, giudicando il caso una “costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette”. Gli avvocati della Prati, però, si sarebbero opposti. Avrebbero così fatto richiesta di un procedimento che mostrasse con chiarezza di chi fossero le colpe. Il gip, nell’ordinanza depositata il 19 marzo 2024, non ha accolto il loro appello e avrebbe così messo fine alla questione.

L’ex diva del Bagaglino in televisione su Rai1 a proposito della vicenda commenta: “Ci sono ancora delle indagini di quel caso e ci sono le sedi opportune per parlarne. Di quel periodo cosa resta? Tanto dolore e dispiacere, raccontata male! Non sono stata protetta nemmeno dai colleghi. Oggi sono più forte di prima e mi dispiace che non sia stata creduta. Se racconti male i fatti la gente purtroppo non crede mai totalmente a cosa si dice. Se lo fanno alle donne è colpa tua. Rimane il dispiacere”.

La balivo prova a farla aprire di più, Pamela dice: “Non mi sento colpevole in quello che è successo. Mi hanno ingannata, non ho imbarazzo. E chiuderei qua, perché ci sono delle indagini, sono apposto con la mia coscienza”. E aggiunge: “Avrei voluto avere più supporto dalle donne. Le persone vedono altre cose e si nutrono del tuo dolore, mi sono sempre tutelata e i valori trasmessi da mia madre. Non sono stata capita. Io in quel periodo avevo perso pure una sorella. Stavo male. Aspetto con pazienza l’esito finale. Vincerò, ho già vinto perché sono qui e potevo non essere qui”.