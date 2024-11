L’imprenditrice 37enne e il 41enne figlio di Marco e Cecilia Pirelli insieme a Cernobbio, sul Lago di Como

Romantico tete-a-tete a Villa d’Este per la coppia che parrebbe molto in intimità

Dopo giorni e giorni di gossip e uno scatto di un bacio pubblicato in esclusiva da Il Giornale d’Italia ‘rubato’ il 31 ottobre durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano, ecco arrivare altre foto. Chiara Ferragni è stata paparazzata con il presunto nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera da Chi. Le immagini sulla copertina del settimanale parrebbero raccontare la loro intimità.

Chiara Ferragni paparazzata con il presunto nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera: le foto in copertina su 'Chi'

L’imprenditrice 37enne e il manager 41enne, figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli, sono stati immortalati a Cernobbio, località sul Lago di Como. I due per il loro incontro hanno scelto un luogo appartato e romantico, ma non sono riusciti a ingannare i paparazzi.

Chiara e Giovanni si sono regalati un tete-a-tete a Villa d’Este, luogo che rimanda subito al divo hollywodiano George Clooney. Da quanto racconta il giornale, queste foto sono antecedenti a quelle del bacio, sono state infatti scattate il 28 ottobre, giorno in cui i due sono andati a pranzo nel ristorante della prestigiosa maison. Al tavolo sorrisi disinvolti e chiacchiere. Sono rimasti lì anche tutto il pomeriggio, per poi fare ritorno a Milano. La Ferragni la sera doveva andare al ristorante con le sorelle per festeggiare il compleanno della mamma Marina Di Guardo.

Stando a quanto racconta Chi, tra luglio e agosto la fashion blogger si era molto avvicinata a Silvio Campara, manager della moda legato alla modella Giulia Luchi, da cui ha avuto due figli. Lui, in crisi con la compagna, sembrava dover diventare l’uomo della vita. I due avrebbero anche progettato un viaggio in Perù. Poi, però, forse anche per l’attenzione mediatica su di loro, sarebbe saltato tutto.

Chiara sarebbe così volata a Ibiza dall’amica Veronica Ferraro. Proprio sull’isola delle Baleari avrebbe rivisto Giovanni, che conosceva, dato che i loro figli frequentano la stessa scuola. Lui è separato da un anno ed è padre di tre bambini. E’ probabile sia scattata una simpatia, che poi sarebbe sfociata in qualcosa di più, soprattutto quando l’ipotesi ‘Campara’ sarebbe definitivamente tramontata. Adesso c’è chi giura che la Ferragni e Tronchetti Provera ufficializzeranno la loro unione alla presentazione del Calendario Pirelli, chissà…