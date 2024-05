Mentre Fedez viene beccato con la giovane modella, Chiara Ferragni si gode un weekend da mamma single a Madrid: foto

La 37enne porta con sé Leone, 6 anni, e Vittoria, 3, i piccoli avuti dal rapper

Sceglie il lussuoso Mandarin Oriental Ritz, accolta come una regina

Non commenta le notizie riguardanti l’ex marito. Mentre Fedez viene beccato con la giovane modella a Monte Carlo (e non contento condivide scatti in cui la 20enne si vede benissimo nelle sue storie), Chiara Ferragni si gode un weekend da mamma single a Madrid. Parte coi due figli avuti dal rapper, Leone, 6 anni, e Vittoria, 3. Sceglie un hotel super lusso, si lascia fermare dai fan, così racconta, e vede anche le amiche e gli amici.

Mentre Fedez viene beccato con la giovane modella, Chiara Ferragni si gode un weekend da mamma single a Madrid

Nella capitale di Spagna Chiara ostenta tutti i suoi migliori sorrisi. Sceglie di alloggiare Mandarin Oriental Ritz, nel centro della città. Le viene assegnata una suite da mille e una notte, con marmi, tappeti e mobili antichi.

Chiara ringrazia i fan che l'hanno fermata in strada

Le camere della struttura arrivano a costare anche 3000 auro a notte, ma lei inserisce sempre l'hashtag #adv in tutte le sue. E’ probabile che la sua sia una sponsorizzazione.

In Spagna riabbraccia l'amica Alice Capello, moglie di Alvaro Morata

La Ferragni con Filippo Fiora e Angelo Tropea, sui cari amici

Accolta come una vera regina, Chiara si diverte. Ringrazia i fan che l’hanno fermata in strada. Incontra Alice Capello, moglie di Alvaro Morata, che vive proprio a Madrid. Ci sono Filippo Fiora, a cui si dice legata da 23 anni da un profondo legame, e Angelo Tropea. Sul social condivide molto e sottolinea come il weekend a Madrid coi bambini sia stata un’idea grandiosa. Sono due giorni mordi e fuggi: è già rientrata a Milano. Neanche un accenno a Federico…