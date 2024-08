''Oggi chiedo a mia figlia quando è libera per cenare insieme'': Monica Bellucci racconta quanto è impegnata tra moda e film la primogenita Deva

L’attrice, che compirà 60 anni tra un mese, ha due figlie con l’ex marito Cassel

La primogenita ha intrapreso una carriera nello showbiz, tra moda e recitazione

Oggi è la ragazza ad essere più impegnata della madre col lavoro

Monica Bellucci ha parlato di sua figlia Deva Cassel, avuta con l’ex marito Vincent Cassel, in un’intervista a Madame Figaro, testata francese.

L’attrice italiana, che vive a Parigi, compirà 60 anni a settembre ed è mamma di due ragazze - oltre Deva, 19 anni, c’è Leonie, 14 - avute quando era già grande.

“Sì, avevo 40 anni per Deva e 45 per Léonie, ma non mi considero un buon esempio, perché ho preso rischi enormi. Prima non potevo comunque. Lavoravo e viaggiavo tantissimo! Non avevo tempo per niente. Amavo partire con il mio zaino all'improvviso, da sola, all'avventura”, ha raccontato.

“Conoscendomi, se non avessi avuto quel percorso professionale prima, una parte di me sarebbe stata frustrata e probabilmente non sarei stata la migliore delle mamme. Il fatto di averle avute quando l'ho deciso mi ha permesso di vivere il tempo che dedicavo a loro come un vero piacere e mai come un sacrificio”, ha aggiunto.

Monica Bellucci compirà 60 anni a fine settembre

Lei ha avuto una situazione più semplice per quanto riguarda la gestione della maternità: “È molto complicato essere una madre attiva. Dopo tre mesi, la maggior parte delle giovani mamme torna al lavoro. Mi sono protetta da questo peso avendo i miei figli tardi, con un lavoro che mi permetteva di portarli con me sui set, finché è stato possibile. Ma è stato un lusso”.

“Deva ha viaggiato molto e cambiato scuole. Nonostante tutto, ero sempre presente, cercavo di allontanarmi poco e per poco tempo. Il tempo che si dedica ai propri figli non è mai tempo perso. Mai! Perché a un certo punto, se ne vanno, fanno la loro vita. È sano e nell'ordine delle cose, ma sempre difficile da vivere. Ringrazio il cielo di avere ancora questi momenti con loro oggi”, ha sottolineato.

E proprio riguardo la figlia Deva, che sta per interpretare il ruolo avuto da Claudia Cardinale nel remake di Netflix de ‘Il Gattopardo’, ha affermato di provare un grande orgoglio per come sta muovendo i primi passi nello showbiz.

Monica con la figlia Deva Cassel, 19 anni

“Un'enorme fierezza, ovviamente. È in quei momenti che realizzo che ha già quasi 20 anni. La vedo viaggiare, lavorare, un giorno a Londra, l'altro a New York…”, ha detto parlando della primogenita.

“Oggi, chiedo a mia figlia quando è libera per cenare insieme! Organizzo piccoli momenti di incontro. È super importante. Léonie è ancora a casa, e per Deva, questa resta la sua base. Ma la sua indipendenza mi rallegra. Tanto più che è una grande gioia vederla esercitare questi due mestieri, nella moda e nella recitazione, con tanto piacere”, ha continuato.

“Ha un carattere forte e una ‘libertà’ che io ho impiegato più tempo a concedermi. Ma quando sento dire: ‘Con genitori famosi si può fare tutto’, non sono d'accordo. Certo, essere ‘la figlia di’ suscita curiosità, di cui lei è consapevole, ma quando passa un provino e viene scelta per un film, o fa un servizio fotografico e la richiamano, è merito suo. Come dice lei: ‘Ci sono famiglie di medici e ci sono famiglie di artisti’”, ha concluso.