L’attrice Christina Applegate costretta a indossare i pannoloni a causa della malattia incurabile: la difficile confessione

La 52enne, protagonista del telefilm ‘Sposati… con figli’, è affetta da Sclerosi Multipla

Ora a causa delle difficoltà nella mobilità ha dovuto iniziare a indossare biancheria assorbente

L’attrice Christina Applegate ha fatto una dolorosa confessione durante un’intervista con il magazine People.

La 52enne americana, famosa anche in Italia soprattutto per essere stata protagonista per circa un decennio della serie tv ‘Sposati… con figli’, andata in onda su Canale5, ha dovuto iniziare a indossare pannoloni assorbenti sotto i pantaloni.

Christina infatti da alcuni anni è affetta dalla Sclerosi Multipla. La malattia ha diminuito la sua capacità di deambulazione. Questo vuol dire che non sempre riesce ad arrivare in tempo in bagno quando sente lo stimolo.

Christina Applegate, 52 anni, sulla sedia a rotelle a causa della Sclerosi Multipla

Così ora fa uso di biancheria assorbente per evitare di bagnare gli indumenti.

Parlando delle difficoltà legate al disturbo degenerativo, ha fatto sapere alla rivista americana: “Beh, ti fai la pipì... nei pantaloni. Perché spesso non riesci ad arrivare in bagno in tempo. Quindi sì, i pannoloni".

Il magazine ha poi notato che durante la chiacchierata Christina "ha abbassato la cintura dei suoi jeans per far dare una sbirciatina (al pannolone, ndr), che aveva un disegno floreale".

L’interprete statunitense ha anche spiegato che il momento peggiore della giornata è il mattino. “I miei sintomi sono peggio al mattino. Il dolore, l'intorpidimento e l'equilibrio. È orribile”, ha detto.

Ha una bambina di 13 anni, Sadie, con il marito Martyn LeNoble. Vuole continuare a combattere soprattutto per lei.

La Applegate, che ha partecipato anche a tanti film e tanti telefilm (incluso Friends), aveva rivelato nell’agosto del 2021 di aver scoperto di avere la Sclerosi Multipla qualche mese prima.

Nel 2023 ha poi detto di non pensare di poter continuare a lavorare davanti alle telecamere a causa dei sintomi, ma di essere disposta a proseguire il suo lavoro di doppiatrice.