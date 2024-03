''Non so se la mia partecipazione al GF abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio'': Stefania Orlando in tv annuncia di aver firmato il divorzio

Simone Gianlorenzi ormai è un amore passato: “Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime”

La showgirl 57enne confessa tutto a Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta

Stefania Orlando lo annuncia in tv, a Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, nella puntata in onda stasera, 14 marzo, su Rai2. “Ho firmato il divorzio da Simone Gianlorenzi. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno”, rivela.

La showgirl 57enne mette il legame con il 48enne, sposato nel 2019, dopo 10 anni insieme, nel cassetto dei ricordi. “Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare”, spiega un po' amaramente.

A Verissimo, a fine febbraio scorso, aveva detto di essere single. Stavolta, però, lascia intendere che forse qualcuno nella sua vita c’è. “Mi sento pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi - confessa la Orlando - sarebbero le mie terze nozze e in realtà l'uomo della vita io ce l'ho da sempre: è mio padre”.

Stefania non crede che il motivo della rottura sia stata la sua lontananza, causata dai tanti mesi passati al Grande Fratello Vip quando ha partecipato, a settembre 2020, uscendo dopo sei mesi come terza classificata. “Sono entrata nel GF pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio – chiarisce – Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d'essere".