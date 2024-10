Clizia Incorvaia festeggia 44 anni in famiglia, nonostante la battaglia contro il cancro c'è anche la suocera Eleonora Giorgi: foto

“E’ un compleanno meraviglioso per me. I miei figli, la mia famiglia tutto ciò di cui ho bisogno è accanto”

L’influencer spegne le candeline su una torta a forma di cuore con la scritta: “Tutto l’universo obbedisce all’amore”

Non è un periodo facile: la malattia di una persona molto cara la fa soffrire. Però sorride colma di gratitudine e gioia. Clizia Incorvaia festeggia 44 anni in famiglia. Nonostante la battaglia contro il cancro accanto a lei c’è anche la suocera a cui si è legata a doppio filo. Eleonora Giorgi non vuole perdersi un momento tanto importante ed è lì, insieme al figlio Paolo Ciavarro, marito dell’influencer, che il prossimo 22 ottobre compirà 33 anni, e ai piccoli Nina, 9 anni, che Clizia ha avuto dal suo primo marito Francesco Sarcina, e Gabriele, 2 anni e 7 mesi, nato dall’amore con Paolo.

La Incorvaia spegne le candeline su una torta tutta panna a forma di cuore. Sopra si legge: “Tutto l’universo obbedisce all’amore”. Sul social condivide il prezioso momento con i suoi cari e scrive: “E’ un compleanno meraviglioso per me. I miei figli, la mia famiglia tutto ciò di cui ho bisogno è accanto a me. Grazie a voi per gli auguri e il vostro amore”. Poi aggiunge gli hashtag: “#grateful #family #birthday #love”.

Clizia si sente appagata. Il 12 luglio scorso sono arrivate le sue seconde nozze con Ciavarro, conosciuto nel 2020 al GF Vip e mai più lasciato. Con Eleonora il rapporto è magnifico: sono complici e amiche. L’attrice 70enne a maggio scorso, parlando della nuora, a La Volta Buona aveva detto: “Ci tengo a dire che voglio ringraziare Clizia, per come ha saputo accogliere anche questa terribile situazione. Mi permette ogni giorno di credere alla vita, regalandomi del tempo con i suoi bambini. In questo periodo questi due bimbi sono il mio rifugio. Vivo sospesa, com’è normale che sia, sperando che tutto vada bene”. Lei, in studio, sentendo le parole della donna al telefono si era commossa.

Clizia bacia il marito Paolo Ciavarro, figlio dell'attrice 70enne. C'è il loro figlio Gabriele, 2 anni e 7 mesi, e Nina, la primogenita di 9 anni dell'influencer, avuta dall'ex Francesco Sarcina

In famiglia tutti si augurano che la situazione migliori. La Giorgi solo pochi giorni fa a Verissimo ha svelato: “A Verona c’è una grande frontiera proprio sul pancreas. Io non posso spiegarlo perché non ho le competenze, diciamo che spero di poter entrare in questo programma di cura e intanto continuo con questa fortissima chemio, molto pesante però tengo duro”. E ha aggiunto: “Ora per me la priorità assoluta è quello che mi rimane, sperando in Dio che siano tanti, stare con la famiglia e con gli amici del cuore. Ogni segnale, ogni augurio delle persone... Voglio vedere il lato bello della cosa. Non sono l’unica, dobbiamo andarcene tutti”. Clizia insieme al resto della famiglia fa il tifo per lei.