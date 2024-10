''Mi sono sentita disperata, mi ha quasi uccisa'': Jennifer Lopez parla per la prima volta della rottura con Ben Affleck

La 55enne ha rotto il silenzio sulla separazione dal marito, che aveva sposato solo due anni fa

Quest’estate ha chiesto l’annullamento del matrimonio, è stata davvero dura

Ora è determinata a rimanere single, vuole bastare a se stessa

Jennifer Lopez ha vissuto un momento estremamente difficile con la sua ultima rottura da Ben Affleck, tanto che la cosa l’ha quasi distrutta "per sempre".

La popstar e attrice 55enne ha avviato le pratiche di divorzio dall’attore due mesi fa, dopo soli due anni di matrimonio, e ha dichiarato di non rimpiangere "neanche per un secondo" la sua decisione.

Jennifer, che ha altri tre matrimoni alle spalle, ha rivelato durante un'intervista per Interview: "Stavo riflettendo su questo momento della mia vita, e pensavo: 'Non è come credevo sarebbe andata'. E poi ho pensato, 'No, questo è esattamente il punto in cui dovevo essere, per portarmi dove voglio andare'".

Jennifer Lopez, 55 anni, ha rotto il silenzio sulla dolorosa separazione da Ben Affleck, 52, dopo soli due anni di matrimonio

In qualche modo però non è dispiaciuta del dolore provato: "Neanche per un secondo. Questo non significa che non mi abbia quasi distrutta per sempre. Quasi ci è riuscito".

"Adesso, però, che tutto è alle spalle, mi dico: 'Ca…, era esattamente quello di cui avevo bisogno. Grazie, Dio. Mi dispiace ci sia voluto così tanto. Mi dispiace che tu abbia dovuto farmi passare attraverso tutto questo così tante volte. Avrei dovuto impararlo due o tre volte fa. Ora capisco. Hai dovuto colpirmi davvero forte in testa con un cacchio di martello. Mi hai fatto cadere addosso la casa. Non devi farlo di nuovo'", ha spiegato.

Durante l’intervista la star non ha mai menzionato Ben Affleck direttamente. Ha però confidato che la solitudine è stata "assolutamente difficile" da accettare, con momenti in cui si è sentita "triste" e "disperata", pur essendo consapevole che ce la farà anche senza un partner al suo fianco.

Ha fatto sapere: "Quest'estate ho dovuto dire a me stessa: 'Devo andarmene e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa che posso farcela'".

"È assolutamente difficile!... Ci si sente soli, spaesati, spaventati. Ci si sente tristi. Ci si sente disperati", ha proseguito.

"Tuttavia, quando affronti quelle sensazioni e ti dici: 'Queste cose non mi uccideranno', inizi a capire che sei davvero capace di provare gioia e felicità anche da sola. Non è una relazione a definire chi sono. Non posso aspettarmi che altri mi diano la felicità. Devo trovarla dentro di me", ha continuato.

"In passato dicevo di essere felice, ma cercavo ancora qualcosa che qualcun altro doveva riempire. Ora invece mi dico: 'No, sto davvero bene così'", ha fatto sapere.

Attualmente Jennifer, che è madre dei gemelli Max ed Emme, avuti con l’ex marito Marc Anthony, che ora hanno 16 anni, è decisa a rimanere single. Ha sottolineato di non stare cercando nessuno. Il buon proposito durerà?