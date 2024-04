Clizia Incorvaia cambia il vestito da sposa a meno di due mesi dalle nozze e corre a Milano per la nuova prova abito: guarda

Evidentemente non la convinceva fino in fondo e ha deciso per un altro modello

La 43enne sposerà Paolo Ciavarro il prossimo 11 ottobre: a organizzare tutto Giorgia Farina

Quello che aveva scelto non la convinceva del tutto. Clizia Incorvaia cambia il vestito da sposa a meno di due mesi dalle nozze e corre a Milano per la nuova prova abito. Racconta tutto sul social e si fa vedere in reggiseno e slip in atelier, ma non solo. Anche in bianco, felice, per le vie del centro del capoluogo lombardo. Chiaramente la mise che indossa non è certo quella definitiva, che rimarrà top secret fino al giorno in cui andrà all’altare.

Clizia Incorvaia cambia il vestito da sposa a meno di due mesi dalle nozze e corre a Milano per la nuova prova abito

“Meno due mesi al matrimonio !! Corro per prove abito che ho cambiato non è quello che avevo scelto a ottobre… sperem … Appuntamenti di lavoro, incontro con la mia wedding e brindisi con amici”, scrive l’influencer e stilista 43enne. Le sue parole accompagnano una serie di foto in cui si mostra in intimo nello shop in cui acquisterà l’abito, vestita da sposa e con alcune amici. Clizia in uno scatto sorride accanto a Giorgia Farina, event manager e wedding planner molto gettonata da tanti vip per organizzazioni feste o, appunto, sognanti nozze. E' con lei che prepara opgni particolare per il sì.

Evidentemente non la convinceva fino in fondo e ha deciso per un altro modello

La 43enne sposerà Paolo Ciavarro il prossimo 11 ottobre: a organizzare tutto Giorgia Farina

La 43enne sposerà Paolo Ciavarro il prossimo 11 ottobre. E’ davvero molto presa dall’organizzazione. Mamma di Gabriele, avuto col 32enne 2 anni fa, e di Nina, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina, la Incorvaia non vede l’ora che arrivi il suo secondo sì: questa volta desidera che sia per sempre. “Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati”, ha confessato tempo fa.

In questi giorni è molto presa dai preparativi del matrimonio

L'influencer in intimo in atelier

La cerimonia si svolgerà alla Tenuta San Domenico. “Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie. Paolo aveva deciso di invitare quattro persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile ‘Il mio grosso grasso matrimonio greco’. Saremo circa 100, ma non li ho contati”, aveva spiegato.