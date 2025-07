''Sono giorni che ti cerco, mi sento triste e frustrata'': Clizia Incorvaia con le lacrime agli occhi sui social, il dolore per la morte di Eleonora Giorgi non passa

“Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così…”, scrive

La vita va e deve andare avanti, ma il vuoto non si colma. Clizia Incorvaia si fa vedere sui social, nelle sue IG Stories, con le lacrime agli occhi: il dolore per la morte della suocera Eleonora Giorgi non passa. “Sono giorni che ti cerco, mi sento triste e frustrata”, svela la 44enne.

“Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così…”, scrive Clizia nello scatto in cui rivela gli occhi gonfi di pianto. In un post pubblica alcune immagini dell’attrice scomparsa lo scorso 3 marzo a soli 71 anni, sconfitta dal tumore al pancreas. Con la madre del suo secondo marito, Paolo Ciavarro, 33 anni, da cui ha avuto Gabriele il 19 febbraio 2022 aveva un legame unico e indissolubile.

Le foto raccontano Eleonora, sempre sorridente in famiglia. L’artista era innamorata della nuora e del nipotino. Voleva molto bene pure alla prima figlia dell’Incorvaia, Nina, venuta al mondo il 24 agosto 2015, frutto della relazione della siciliana con Francesco Sarcina, il suo ex primo consorte.

Clizia ha un momento di grande sconforto. Eleonora le manca tantissimo. “Sono giorni che ti cerco… Che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce i tuoi consigli il tuo sorriso… Mi manca la mia complice! - confessa - Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata… Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza… Grazie Ele”.