Antonella Fiordelisi festeggia il terzo mesiversario con Giulio Fratini e attacca una ''disperata'' che voleva farli lasciare: guarda

Antonella Fiordelisi si fa vedere in spiaggia con lui accanto in un video su TikTok. La 27enne festeggia il terzo mesiversario con Giulio Fratini così. Per la coppia anche una cena a lume di candela al mare. Tutto sembra andare alla grandissima con loro, ma l’influencer non perdona. In un altro breve filmato si mostra vestita da sera, elegantissima. Quel che scrive non lascia spazio a dubbi: attacca una “disperata” che, stando alle sue parole, voleva farli lasciare.

La ex ‘vippona’, ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria, con il rampollo 33enne pare aver trovato la felicità. Nella clip condivisa in cui è con l’imprenditore toscano scrive: “3 mesi che mi tratta come una principessina”.

Antonella non si limita a celebrare la gioia che prova. Nel successivo video in cui indossa un abito da sera bianco lungo, scollatissimo sul décolleté, sottolinea: “Un applauso a me per aver fatto impazzire (senza fare nulla) una disperata che fino a poco tempo fa ha cercato in tutti i modi di farmi lasciare con il mio fidanzato”. Non fa nomi, gli utenti si scatenano. Per i follower la sua stoccata potrebbe essere diretta a Elisabetta Gregoraci.

La 27enne innamoratissima dell'imprenditore 33enne: "Tre mesi che mi tratta come una principessina". L'influencer tira una stoccata a una donna, per molti si riferirebbe all'ex del rampollo, Elisabetta Gregoraci

La 45enne, ex moglie di Flavio Briatore, da cui ha avuto Nathan Falco, 15 anni, è stata legata a Fratini per circa due anni. E’ stata lei a mettere fine alla relazione nell'autunno scorso. Come sottolineato più volte dalla showgirl stessa, i rapporti con Giulio sono rimasti assolutamente buoni e pacifici, di grande affetto. Elisabetta ha conservato un legame affettuoso pure con i genitori del manager, Sandro e Antonella. In questi giorni ha incontrato la mamma del ragazzo a Forte dei Marmi, dove sta trascorrendo una breve vacanza. Nelle storie ha postato una foto con la donna, arricchita da alcune parole: “Gli incontri quelli belli a FDM: Antonella”. Che sia stato questo a scatenare la reazione della Fiordelisi?