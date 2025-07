"Ho assunto 7 investigatori per scoprire il tradimento": la stilista Elisabetta Franchi parla del doloroso addio con Alan Scarpellini

Torna sulla rottura col padre del secondo figlio Leone: i due sono stati insieme 16 anni

Lei il 4 gennaio 2024 gli ha detto di andarsene dalla loro casa

Elisabetta Franchi racconta la sua lunga carriera nel mondo del fashion a Non lo Faccio x Moda, il podcast di Giulia Salemi. La stilista parla del suo percorso professionale, ma non solo. Torna pure sul doloroso addio con Alan Scarpellini, padre del suo secondo figlio Leone, venuto al mondo nel 2013. I due sono stati una coppia per ben 16 anni. “Ho assunto 7 investigatori per scoprire il tradimento”, svela ancora una volta.

Madre pure di Ginevra, nata dal matrimonio con Sabatino Cennamo, scomparso nel 2008 sconfitto da un tumore al pancreas, la 56enne sulla rottura con Alan e a Giulia confida: “La separazione è stata un grandissimo dolore. Ho assunto sette investigatori per scoprire il tradimento. Non porto rancore, l'ho perdonato come uomo e come padre. Lui è stato il mio secondo grande amore. In 40 anni ho avuto tre uomini importanti, ora ho capito che è bello divertirsi”.

A legarsi nuovamente al momento non pensa. La Franchi si era aperta su Scarpellini pure a settembre 2024 sulle pagine del Corriere della Sera. “Mi sono separata dal mio compagno Alan Scarpellini. Siamo stati insieme 16 anni, è il padre di mio figlio Leone. Poi ad un certo punto o sono cresciuta troppo io o è rimasto troppo indietro lui. Non avevamo più argomenti in comune, ho fatto il road show per quotarmi in Borsa e non riuscivo neppure a parlargli di ciò che stavo vivendo”, aveva confidato.

“Lo vedevo strano, da ex bello non accettava il trascorrere del tempo e lo rincorreva concentrandosi sull’estetica. Le amiche mi hanno aperto gli occhi: gli ho messo dietro sette investigatori, mi hanno portato indietro un dossier. Prima di aprirlo ho chiesto a lui di dirmi come stavano le cose, ma ha continuato a mentire. Abbiamo trascorso il Natale insieme per i figli. Poi il 4 gennaio gli ho chiesto di andarsene”, aveva aggiunto.