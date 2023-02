Clizia Incorvaia mostra la pancia ed esulta: ''Finalmente mi si vedono gli addominali dopo la nascita di mio figlio''

La 42enne mostra il ventre tornato piatto e con i muscoli a vista

Clizia Incorvaia per uscire, nonostante la temperatura rigida a Roma, indossa in look che mette in risalto il suo ventre tornato piatto. La 42enne mostra la pancia ed esulta. “Finalmente mi si vedono gli addominali dopo quasi un anno dalla nascita di mio figlio”. Gabriele, che l’influencer ha avuto dal compagno Paolo Ciavarro, è nato il 19 febbraio 2022 e tra pochi giorni spegnerà la sua prima candelina.

Clizia è fiera di far vedere a tutti i suoi muscoli a vista. E’ tornata come prima, la sua seconda gravidanza sembra non averle cambiato minimamente il fisico. L’ex ‘vippona’ è pure mamma di Nina, nata dal matrimonio con l’ex Francesco Sarcina il 24 agosto 2015. Gli addominali sono ‘ricomparsi’: la sua pancia piatta e tonica le piace moltissimo.

“E finalmente dopo quasi un anno dalla nascita di Gabri fanno capolino gli addominali di cui non ricordavo l’esistenza!”, scrive Clizia aggiungendo una faccina che ride a crepapelle. “No, non sento freddo”, precisa riferendosi all’outfit adottato per uscire. “Aspetto con ansia che spuntino anche a me…”, commenta ironico il suo Paolo.

La Incorvaia non ha paura di scatenare polemiche o commenti negativi gioendo platealmente per gli addominali ‘ritrovati’ sul social. Un follower le scrive, malizioso: “Sicuramente la pancia è passata dal chirurgo plastico, dopo due gravidanze normalmente non torna più come quella che si ha da adolescente”. Clizia però replica e spiega.

“Mi fanno sorridere commenti così! Esiste lo stile di vita sano, ossia mangiare bene, bere tanta acqua, non fumare, allenarsi 2 o 3 volte la settimana, e si ritorna alla propria forma di partenza. Ragazze nella vita ci vuole impegno per raggiungere obiettivi”, sottolinea Clizia Incorvaia.

La siciliana aggiunge: “Per carità, io non faccio la mamma ‘fenomeno’ come tante che dopo un mese dal parto sono più magre di prima. E poi nonna Maria ‘docet’: ‘9 mesi per mettere e 9 mesi per togliere la pancia’. Ricordate, però, che siamo tutte diverse e ognuno ha tempi più lunghi o più brevi rispetto ad altre. Io condivido le mie esperienze, quelle di una mamma che tutto vuole, tranne che essere perfetta”.