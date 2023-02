Sanremo gli fa bene: baci e passione tra Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo all'Ariston a pochi giorni dall'avvio del Festival 2023

La moglie del direttore artistico e conduttore della kermesse sarà l’inviata speciale de La vita in diretta

La 45enne vestirà ancora una volta con gli abiti di Gai Mattiolo, come pure il marito

A pochi giorni dell’avvio del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio, Amadeus e Giovanna Civitillo all’Ariston, impegnati nelle prove, passeggiano insieme in teatro. Davanti ai fotografi si lasciano andare a baci e abbracci. La passione rimane viva nella coppia unita dal 2003. I due, genitori di Josè Alberto, nato il 19 febbraio 2009, hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi in chiesa, dieci anni dopo il rito civile, l’11 luglio 2019.

Giovanna anche in questa edizione della kermesse, che vede il 60enne per la quarta volta conduttore e direttore artistico, vestirà il ruolo di inviata speciale de La vita in diretta. Regalerà succose anticipazioni dal dietro le quinte dell’Ariston. Sa di essere ‘privilegiata’ nel farlo, grazie al legame con il presentatore, che l’ha sempre elogiata per il suo lavoro. Sanremo 2023 si annuncia grandioso: Giovanna Civitillo e Amadeus faranno il massimo per soddisfare le aspettative del pubblico.

Giovanna, anche volto di E’ sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici, che la vede impegnata in una rubrica tutta sua in cui fa conoscere al pubblico le sagre più famose presenti sul territorio italiano, non si sente affatto una “raccomandata”. Più volte i maligni l’hanno definita così. A Tv Sorrisi e Canzoni in passato ha sottolineato: “Sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice. Mi dicono che sono ‘solo’ la moglie di Amadeus? Pazienza, mica è un’offesa”.

Poi la Civitillo ha aggiunto: “Io so bene quali sono le mie qualità, i miei limiti, quello che posso fare in tv e quello che non mi si addice. Sono una persona lucida, so riconoscere se a un programma posso essere utile oppure no: in quest’ultimo caso non vado. Non sono una che vuole stare in tv a tutti i costi”.

L’ex protagonista de L’Eredità, programma che l’ha fatta incontrare col suo ‘Ama’, ha anche amaramente ammesso: “Posso fare qualsiasi cosa, ma per il pubblico sarò sempre ‘la scossa’ oppure ‘la moglie di Amadeus’”. Non si sente affatto 'raccomandata': “Se lo fossi avrei un programma tutto mio”. Ha una lunga carriera televisiva alle spalle e la mette a frutto. A Sanremo 2023 sarà come sempre seduta in prima fila in platea durante le serate: vestirà Gai Mattiolo, lo stesso stilista scelto anche dal consorte. Mattiolo per il presentatore ha preparato ben 20 smoking, tutti scintillanti, ancora più del solito. Lui al creatore di moda ha detto: “Voglio brillare”.