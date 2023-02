Samantha De Grenet si fa vedere mentre le fanno una puntura di acido ialuronico contro le rughe: foto

“La più parte delle persone nega di aver fatto qualcosa, io no”

Samantha De Grenet si fa vedere mentre si lascia fare, stesa sul lettino, una puntura di acido ialuronico contro le rughe. E' nello studio romano di un chirurgo estetico, il dottor Alberto Armellini, direttore del Gianicolo Plastic Surgery Institute. La showgirl 52enne non nasconde affatto i trattamenti a cui si sottopone per ritardare l’invecchiamento.

La De Grenet in un lungo post racconta il suo percorso per cercare di fermare il tempo. Le piace avere sempre un aspetto fresco e riposato, disteso. "Parliamo di medicina estetica! - esordisce - In molti ricorrono a trattamenti di bellezza, punturine di vario genere, filler, laser, eccetera, ma sono in pochissimi ad essere sinceri”.

“La più parte delle persone nega di aver fatto qualcosa: alcuni per imbarazzo, altri per riservatezza, altri ancora per fare credere che è tutto merito di madre natura come se fossimo tutti scemi! - continua Samantha - Io, al contrario, ho sempre raccontato ciò che facevo per rallentare l' invecchiamento e tenere luminoso ed idratato il mio viso. Mi fa piacere condividere con voi ciò che faccio perché in tantissime mi scrivete”.

“Sapete bene che il dottor Alberto Armellini mi segue da diversi anni e dirvi che ha le mani d'oro è riduttivo - sottolinea ancora l’ex ‘vippona’ del GF Vip - Così eccomi qui…Vi racconto cosa ho fatto…”.

Samantha rivela quindi i trattamenti a cui si è sottoposta nella sua seduta di medicina estetica: “AA anti Age Sistem è un protocollo ideato dal dottor Alberto Armellini. Aiuta a conservare o ripristinare la bellezza e la salute della cute, l’organo più esteso che abbiamo".

"In questa occasione è stato utilizzato acido ialuronico cross linkato per attenuare le rughe di espressione e ridefinire i volumi oltre ad un complesso di acido ialuronico più soft in associazione a Polinucleotidi per idratare, stimolare ed ottenere una pelle più luminosa, levigata, forte e sana - continua Samantha - Nelle labbra è stato messo un pochino di acido ialuronico per idratarle e renderle più distese…”.

La De Grenet fa una precisazione sul filler alle labbra: “La quantità deve essere minima se non volete labbra a papera o canotti”. Poi assicura: “I risultati sono immediati e molto naturali”. E infine fa un appello a chi, come lei, volesse ricorrere ai ritocchini per apparire sempre giovane: “Mi raccomando andate solo da medici seri e preparati”.