Clizia Incorvaia in tv con la suocera Eleonora Giorgi, ballano e cantano vestite uguali: ''Lei è una mamma acquisita''

L’influencer 42enne con la mamma 69enne del compagno Paolo che ha reso nonna per la prima volta

Clizia Incorvaia si siede nel salotto tv di Paola Perego e Simona Ventura insieme alla suocera Eleonora Giorgi. A Citofonare Rai 2 la 42enne e la 69enne si scatenano. Parlano della loro super famiglie, per celebrare la Festa della Mamma, e poi ballano e cantano vestite uguali. “Lei è una mamma acquisita”, dice della madre del compagno Paolo Ciavarro la siciliana. L'ex moglie di Francesco Sarcina, mamma pure di Nina, 7 anni, l’ha fatta diventare nonna per la prima volta di Gabriele, che a febbraio scorso ha compiuto appena un anno.

Clizia ed Eleonora anche in televisione mostrano la loro grande sintonia. “Vi assomigliate”, sottolineano loro la Ventura e la Perego. La Giorgi avvicina il suo viso a quello della nuora e replica: “Guardate: potremmo essere mamma e figlia? E’ impressionante… Addirittura il viso lungo, il naso, le sopracciglia folte… Pensate che oggi, nonostante sia malatissima, si sente dalla voce raffreddata, ero felicissima di venire qui, oltre che per voi, perché c’era Clizia”. “Noi sfatiamo la leggenda di ‘quel mostro di mia suocera”, ribatte la Incorvaia sorridendo.

“Io ed Eleonora ci siamo avvicinate tantissimo quando Paolo era ancora nella Casa del GF Vip - racconta Clizia - Ci sentivamo ogni giorno al telefono, dato che c’era la pandemia e non si poteva uscire. Abbiamo parlato di relazioni passate, di astrologia, di letture. Di ogni cosa”. Poi si rivolge ad Eleonora e le ricorda: “Tu mi hai detto: ‘Amore sai che facciamo? Ci andiamo a fare un viaggio a New York appena possiamo. Ma solo io e te, senza Paolo’. Dopo, dato che ancora non si poteva, non siamo andate. Poi è uscito Paolo e…”. “Mio figlio quando è uscito era sconvolto: ‘Ma mamma, già la conosci?”, sottolinea ancora la Giorgi.

Le due sono molti unite

“Lei mi fa fare i reel da 2 milioni 800mila spettatori. Io rimango basita: ‘Ma Clizia, non sono abituata!’”, esclama ancora Eleonora. “Mi diverte perché per me lei è iconica, ha segnato l’immaginario di uomini e donne”, le fa eco la nuora. Quando gli viene chiesto di elencare un difetto l’una dell’altra l’attrice dice: “Non risponde mai al telefono, sua madre è d’accordo con me. Bisogna scriverle”. “Eleonora ha la tendenza al dramma e a volte mi affligge, le si incupisce l’aurea. Si strugge e io le dico: ‘Ti prego, basta!’”, svela la Incorvaia. La Giorgi la ringrazia: “Me lo ha detto, ci ho riflettuto e così mi ha cambiata”.

Il siparietto con le conduttrici e Patrizia Pellegrino è irresistibile

Ci si commuove anche davanti a un messaggio di Ciavarro e le immagini di Gabriele, il nipotino di cui Eleonora e pazza. Poi le due insieme, con anche le presentatrici e Patrizia Pellegrino, nel salotto con loro, cantano e ancheggiano sulle note di “W la mamma”. Sono irresistibili.