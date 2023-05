L’attrice 73enne, chiamata a fare una prova coraggio, perde i sensi: Alvin si spaventa e la sostiene

In studio c’è sconcerto, sui social scoppia la polemica

Corinne Clery all’Isola dei Famosi, chiamata a fare con altri due naufraghi una prova coraggio, viene presa dal panico. L’attrice 73enne si rifiuta, è titubante. Alvin cerca di convincerla, anche Ilary Blasi fa lo stesso dallo studio di Cologno Monzese. Nessuno però si aspetta quel che sta per accadere. La naufraga sviene in diretta tv, si accascia improvvisamente: è solo grazie all’inviato del reality che non cade a terra senza sensi. E’ lui a sostenerla mentre la regia stacca.

Corinne Clery sviene in diretta tv, panico all'Isola dei Famosi: ecco cos'è successo

Lo Spirito dell’Isola ha deciso che i concorrenti debbano sconfiggere le loro fobie. I tre scelti dalla produzione devono infilare una mano all’interno di una scatola per trovare tre chiavi che aprono uno scrigno con una ricompensa. I naufraghi devono farlo senza sapere cosa si nasconde nella scatola in questione. Pamela Camassa e Paolo Noise, pur titubanti, si prestano, Corinne, che ha la fobia dei serpenti, rifiuta di prendere parte alla prova.

L’attrice 73enne, chiamata a fare una prova coraggio, perde i sensi

La Clery, provata dalla fame e dagli stenti del reality, comincia a tremare. Alvin prova subito a calmarla, l’abbraccia. Ilary la sprona: “Corinne, so che hai la fobia dei serpenti e posso garantirti che all'interno della scatola non c'è alcun serpente". Ed è proprio così: ci sono solo foglie e blatte… Ma lei in preda al terrore non ascolta. E’ così spaventata che sviene, si accascia tra le braccia dell’inviato, che si spaventa.

Alvin si spaventa e la sostiene

Alvin la sorregge, aiutato da Noise e altri naufraghi che corrono in aiuto. Enrico Papi è atterrito, Anche Luxuria è interdetto da quel che accade.

Si vivono attimi di paura al reality show

L’unica che pare mantenere il controllo della situazione, glaciale, è la Blasi che prova a mandare avanti la baracca senza particolari scossoni.

Interviene anche un uomo della produzione per riprendere in mano la situazione

Corinne viene immediatamente fatta controllare dal medico. Il tutto avviene dietro le quinte. Poco dopo, seppur ancora scossa, si riprende, ma è ancora in stato confusionale. Il popolo del web che ha visto tutta la scena da casa insorge e sui social scoppia la polemica.

Corinne viene controllata poco dopo dal medico: piano, piano si riprende

“Con le fobie non si scherza”, sottolineano in molti. Le critiche sono tutte per la produzione che in questa edizione del reality ha voluto rendere più dura la vita ai naufraghi, a partire dalla razione di riso da dare loro al giorno: solo 40 grammi.