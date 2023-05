La rivelazione di Selvaggia Lucarelli: ''Ho chiesto a Lorenzo di sposarmi e ha detto no, volevo anche un figlio da lui ma…''

“Stiamo insieme da quasi 8 anni... ma quello che tiene il conto, in effetti, è lui”, ammette la 48enne

I due hanno scritto un libro a quattro mani, “Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si raccontano in un libro scritto a quattro mani, “Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, Cairo Editore. Al Corriere della Sera la 48enne e il 33enne parlano del loro amore che dura da quasi 8 anni. La scrittrice, opinionista e blogger rivela: “Ho chiesto a Lorenzo di sposarmi e ha detto no, volevo anche un figlio da lui…”.

“Stiamo insieme da quasi 8 anni... ma quello che tiene il conto, in effetti, è lui”, ammette Selvaggia. “La mia password è il nostro anniversario. Anni fa l’ho impostata anche a lei, solo che qualche giorno dopo mi ha chiamato dicendomi: ‘Amore scusa ma era 25 o 26 settembre?’”, fa sapere lui. “Tornando alle date , secondo me è anche un tema generazionale. Abbiamo 15 anni di differenza, sono tanti. Magari quindici anni fa ci tenevo anche io, oggi bado alla sostanza. E sono convinta che se Lorenzo mi avesse conosciuta prima non avremmo mai trovato la strada del compromesso, ero una rompico... assoluta”, chiarisce lei. “Pensa come doveva essere…”, replica sorridendo Biagiarelli.

Lorenzo sull’inizio della storia d’amore svela: “Facevo il cantante e degli amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei per farlo aveva aggiunto una battuta, del tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta e glie l’ho fatto avere. Ma lei non ha mai chiamato”. “Tempo dopo, sotto il post di una olgettina che mi attaccava, dicendo, tra le altre cose: ‘Ti ruberò ogni fidanzato’, leggo Lorenzo che scrive: ‘Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai’. Così abbiamo iniziato a sentirci, ma ero in un periodo di totale scoramento in cui credevo che la persona giusta per me non esistesse proprio”, spiega la Lucarelli.

Non è stato facile. Selvaggia, dopo i primi incontri non voleva più vedere Lorenzo: “Perché uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo. C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però sì, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85... insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative”.

La Lucarelli poi confida: “Quando l’ho conosciuto avrei voluto un altro figlio, ma per lui non era il momento”. Lorenzo però è andato subito d’accordo con Leon, il figlio che Selvaggia ha avuto da Laerte Pappalardo, 18 anni. “Intanto ha un papà. Poi tra me e Leon c’è una differenza anagrafica tale da non creare una barriera generazionale: lui a undici anni giocava con i Pokemon e anche io. Se l’ho educato è stato con l’esempio e per me il fatto che lei avesse un figlio non è mai stata una questione”, precisa Biagiarelli. “Tra loro c’è stata molta sintonia da subito: hanno la stessa differenza d’età che c’è tra me e Lorenzo, che quindi rappresenta una sorta di ponte per noi”, chiarisce lei.

Selvaggia attribuisce grandi meriti a Lorenzo: “Lui è stato da subito molto spontaneo e lo ammiro per questo. Mi ha aiutata a liberarmi, lasciarmi andare…”. Le liti ci sono , la Lucarelli precisa: “Io nel tempo ho imparato a farmela passare in fretta, non a non farmela arrivare. E ho anche imparato a riconoscere l’eccesso di reazione. Adesso non esiste più che se litighiamo ci parliamo dopo tre giorni: spengo il fuoco e per tutti e due finisce lì”.

Quando arriva la domanda sulle nozze, Selvaggia confessa: “Io glielo avevo proposto anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola”. “Quando questa cosa è successa stavamo insieme da otto mesi…”, replica Biagiarelli. E aggiunge: “Magari succederà, ma cosa cambierebbe”. “Appunto, allora perché non farlo... comunque hai visto come hai perso la verve?”, ribatte la Lucarelli al compagno. “Mi piace pensare che noi…”, controbatte lui. La giornalista chiosa sarcastica: “Oddio, sei uno di quelli che ‘ci scegliamo tutti i giorni’?!”. E al momento finisce lì.